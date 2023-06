Dlaczego warto wybrać ciągnik siodłowy SCANIA?

Chcesz kupić nowe bądź używane pojazdy do swojej firmy? W takim razie wybierz maszynę od znanego i cenionego producenta, a dzięki temu zyskasz pewność, że posłuży Ci przez wiele lat. Jednym z najlepszych przykładów jest ciągnik siodłowy SCANIA. Ta szwedzka marka została założona w 1891 roku i od tego czasu zajmuje się produkcją samochodów ciężarowych oraz części zamiennych. Przekonaj się, dlaczego jeszcze warto zdecydować się na ciągniki od tego renomowanego producenta.

4 zalety ciągników siodłowych SCANIA

SCANIA to marka, która słynie z produkcji wysokiej jakości ciągników siodłowych, a wybór takiego pojazdu może przynieść wiele korzyści. Tym bardziej że ten producent oferuje nie tylko wydajne maszyny, ale też ekonomiczne pojazdy. Przekonaj się, jakie dokładnie zalety zapewnia ciągnik siodłowy SCANIA.

Ciągnik od znanej marki

Jedną z najważniejszych zalet jest to, że SCANIA to firma o ugruntowanej pozycji na rynku. Oznacza to, że ciągniki siodłowe od tego producenta są powszechnie uznawane za niezawodne i trwałe. SCANIA ma długoletnie doświadczenie w produkcji pojazdów ciężarowych, co przekłada się na wysoką jakość wykonania i żywotność ich ciągników siodłowych. Sprawia to także, że nie będziesz mieć problemów z zakupem części zamiennych lub skorzystaniem z usług autoryzowanego serwisu.

Wydajne pojazdy

Ciągniki siodłowe SCANIA są projektowane z myślą o wydajności i oszczędności. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i przemyślanych rozwiązań pojazdy te wyróżniają się niskim zużyciem paliwa i emisji CO2. Sprawia to, że ich eksploatacja wcale nie musi być droga. Warto o tym pamiętać, jeśli chcesz korzystać z ciągników na długich trasach.

Czy wiesz, co sprawia, że ciągnik siodłowy SCANIA może być tak wydajny? Ogromna w tym zasługa wykorzystywanego silnika, którego moc może mieć od 280 do 730 km. Tym samym pozwala to na osiąganie jeszcze wyższych prędkości, a także przewożenie ciężkich ładunków.

Komfort kierowców

Oczywiście podczas zakupu ciągnika siodłowego nie możesz ograniczać się jedynie do zalet związanych z oszczędnością lub wydajnością. Pamiętaj również o wygodzie kierowcy. Przede wszystkim ciągniki SCANIA zapewniają komfortowe warunki pracy i odpoczynku, a dba o to m.in. klimatyzacja, podgrzewane siedzenie, system audio itp. Poza tym kabina może być wyposażona w wygodne miejsce do spania, co jest niezbędne podczas pokonywania dalszych odległości. Kierowca może też czuć się bezpiecznie dzięki panoramicznej szybie i nisko zamontowane lusterka, co zapewnia doskonałą widoczność podczas jazdy. Szwedzki producent wyposażył ciągniki siodłowe również w regulowane kierownice i fotele.

Dostęp do dopasowanych pojazdów

Istotną zaletą ciągników siodłowych SCANIA jest dostęp do modeli różnych serii np. R i G. Właśnie te warianty są najchętniej wybierane na krótkich i długich trasach. Jeśli potrzebny Ci jest pojazd dostosowany do krajowych dróg, z mocnym podwoziem i wzmocnionym zawieszeniem, to zdecyduj się na ciągnik serii R.

Szukasz samochodu, który sprawdzi się podczas pokonywania dalekich tras? W takim razie idealnym rozwiązaniem będzie ciągnik z serii G, mający pięć kabin do wyboru – różnią się między sobą rozmiarami i pojemnością. Bez problemu znajdziesz zarówno nowe, jak i używane modele z tej serii. Na uwagę zasługuje także zawieszenie z pneumatycznymi pojemnikami oraz silniki o pojemności od 9,3 do 12,7 l. Taka różnorodność na pewno pozwoli Ci wybrać odpowiedni ciągnik marki SCANIA.