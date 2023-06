Wycieraczki obiektowe — czym są i jak wybrać odpowiednie?

Jednym z pierwszych elementów, na które pada wzrok każdej osoby odwiedzającej firmę, jest wycieraczka. Pełni ona przede wszystkim funkcję praktyczną, ograniczając ilość zabrudzeń wnoszonych do wnętrza budynku, ale nie można pomijać również jej roli w budowaniu wizerunku firmy. Czysta i odpowiednio zadbana świadczy o tym, że jej właściciel szanuje swoich klientów, troszczy się o nich i ich potrzeby. Jakie wycieraczki obiektowe wybierać, aby osiągnąć taki efekt? Co warto wziąć pod uwagę przy ich wyborze?

Czym charakteryzują się wycieraczki obiektowe?

Na tle zwykłych wycieraczek używanych w większości domów i mieszkań wycieraczki obiektowe wyróżnia kilka istotnych cech. Przede wszystkim cechuje je podwyższona trwałość i odporność na uszkodzenia. To konieczne, ponieważ każdego dnia korzystają z nich dziesiątki, jeśli nie setki osób. Zazwyczaj są wykonane z dobrej jakości gumy, często pozyskiwanej z recyklingu. Niektóre modele są dodatkowo wyposażone w aluminiowe wzmocnienia. Skutecznie zabezpieczają intensywnie użytkowane podłogi przed zniszczeniem i zabrudzeniem. Odporność na wilgoć sprawia, że same są odporne na zabrudzenia i łatwe do utrzymania w czystości. Dzięki temu, że są dostępne w wielu kształtach i rozmiarach, z łatwością można dopasować je do swoich potrzeb i wymagań estetycznych.

Gdzie sprawdzają się wycieraczki obiektowe?

Możliwości wykorzystania wycieraczek obiektowych jest bardzo wiele. Używa się ich na co dzień w wielu firmach i instytucjach, ale również biurach, urzędach, sklepach czy galeriach handlowych. Sprawdzą się także na basenach, siłowniach i innych obiektach sportowych. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie codziennie pojawia się duża liczba osób wchodzących do budynku z zewnątrz. Ze względu na walory praktyczne tego rodzaju wycieraczek coraz częściej można je spotkać również w wielu prywatnych domach i mieszkaniach

Zalety wycieraczek obiektowych

Wycieraczki obiektowe wyróżniają się wieloma cechami, które decydują o ich popularności. Należą do nich między innymi:

wysoka skuteczność działania,

wysoka wytrzymałość,

korzystne ceny,

dostępność w wielu różnych kształtach i rozmiarach

przyjazność środowisku (jeśli materiał, z którego są wykonane, pochodzi z recyklingu),

łatwość do utrzymania w czystości.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej wycieraczki obiektowej?

Aby mieć pewność, że wycieraczka obiektowa, na którą ostatecznie się zdecydujesz, będzie odpowiadała Twoim potrzebom, przy jej wyborze powinieneś uwzględnić kilka ważnych kryteriów. Przede wszystkim należy starannie dopasować jej rozmiar do miejsca, w którym ma być ułożona. Zbyt mała nie będzie skutecznie chroniła podłogi. Zbyt duża będzie się źle układać, co może stwarzać ryzyko potknięć dla osób wchodzących do budynku.

Warto też zastanowić się, czy wycieraczka będzie używana na zewnątrz, czy wewnątrz obiektu. W pierwszym przypadku należy zdecydować się na model, który będzie odporny nie tylko na uszkodzenia mechaniczne czy działanie wilgoci, ale również na duże wahania temperatur.

Duże znaczenie ma także trwałość wycieraczki potwierdzona stosownymi certyfikatami i atestami. Zanim zdecydujesz się na zakup, warto upewnić się, że producent wycieraczek obiektowych (jakim jest m.in firma Techem), z którego oferty chcesz skorzystać, może pochwalić się takimi zaświadczeniami. Najlepiej współpracować wyłącznie ze sprawdzonymi, renomowanymi firmami, co znacznie zwiększy szanse na to, że wycieraczka, którą zamówisz, będziesz dobrze spełniała swoją funkcję.

Bardzo ważne są także walory estetyczne wycieraczki. Powinna ona stanowić ozdobę firmy i już od momentu przekroczenia jej progu, robić dobre wrażenie na klientach. Najlepiej dopasować ją pod względem kolorystyki do pozostałych elementów wystroju, tak by wspólnie tworzyły spójną całość.

Uwzględniając wszystkie wymienione kryteria, możesz mieć pewność, że wycieraczka, na którą ostatecznie się zdecydujesz, zapewni Ci pozytywny odbiór w oczach klientów i kontrahentów odwiedzających siedzibę Twojej firmy, a jednocześnie ułatwi Ci utrzymanie jej w czystości.