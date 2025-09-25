Dokumenty do rejestracji auta z USA: pełna lista i tłumaczenia

Import samochodów z USA do Polski to atrakcyjna opcja dla wielu kierowców, oferująca dostęp do modeli o bogatym wyposażeniu i konkurencyjnych cenach. Jednak proces rejestracji takiego pojazdu wymaga starannego przygotowania dokumentów, które muszą spełniać polskie i unijne standardy. Brak kompletnej dokumentacji może opóźnić procedurę o tygodnie, a nawet miesiące, generując dodatkowe koszty. W tym artykule omówimy pełną listę niezbędnych papierów, ich tłumaczenia oraz praktyczne wskazówki, jak uniknąć pułapek. Jeśli planujesz sprowadzenie auta, na przykład popularnej toyota rav4 z USA, zrozumienie tych aspektów pozwoli Ci sprawnie przejść przez formalności i cieszyć się nowym pojazdem na polskich drogach.

Dlaczego dokumenty do rejestracji auta z USA są tak ważne?

Amerykańskie pojazdy, kupowane na aukcjach takich jak Copart, IAAI czy Manheim, pochodzą z rynku o innych regulacjach niż europejski. W USA nie obowiązują te same normy emisji spalin czy bezpieczeństwa, co w UE. Dlatego polskie urzędy, w tym starostwa powiatowe i wydziały komunikacji, wymagają potwierdzenia zgodności z dyrektywami unijnymi, takimi jak 2007/46/WE. Bez właściwych dokumentów auto nie uzyska dowodu rejestracyjnego ani tablic.

Statystyki z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) wskazują, że w 2024 roku zarejestrowano ponad 45 tysięcy samochodów sprowadzonych z USA, ale aż 15% wniosków odrzucono z powodu niekompletnej dokumentacji. Częste problemy to brak tłumaczeń przysięgłych lub błędne dane w certyfikatach. Proces rejestracji trwa zazwyczaj 14-30 dni, ale z pełnym zestawem papierów można go skrócić do tygodnia. Pamiętaj, że każdy pojazd jest unikalny – na przykład, modele hybrydowe jak Toyota wymagają dodatkowych zaświadczeń o emisji CO2, co podkreśla potrzebę indywidualnego podejścia.

Pełna lista niezbędnych dokumentów do rejestracji

Aby zarejestrować auto z USA w Polsce, przygotuj następujące dokumenty. Lista jest kompleksowa, ale dostosuj ją do specyfiki Twojego pojazdu:

Tytuł własności (Title) : To podstawowy dokument potwierdzający własność. W USA wydawany przez stanowy departament transportu (DMV). Musi być oryginalny, bez adnotacji o złomowaniu (salvage title wymaga dodatkowych inspekcji).

: To podstawowy dokument potwierdzający własność. W USA wydawany przez stanowy departament transportu (DMV). Musi być oryginalny, bez adnotacji o złomowaniu (salvage title wymaga dodatkowych inspekcji). Faktura zakupu lub Bill of Sale : Potwierdzenie transakcji z aukcji. Powinna zawierać dane sprzedawcy, kupującego, cenę i opis pojazdu. W przypadku aukcji jak Copart, to elektroniczny dokument z numerem LOT.

: Potwierdzenie transakcji z aukcji. Powinna zawierać dane sprzedawcy, kupującego, cenę i opis pojazdu. W przypadku aukcji jak Copart, to elektroniczny dokument z numerem LOT. Świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin lub MSO) : Dla nowych aut, nie starszych niż rok. Potwierdza, że pojazd nie był wcześniej rejestrowany.

: Dla nowych aut, nie starszych niż rok. Potwierdza, że pojazd nie był wcześniej rejestrowany. Deklaracja celna (SAD lub PZC) : Wydana przez urząd celny po odprawie. Zawiera informacje o wartości celnej i opłatach.

: Wydana przez urząd celny po odprawie. Zawiera informacje o wartości celnej i opłatach. Zaświadczenie o zapłacie akcyzy : Potwierdzenie z urzędu skarbowego. Stawka akcyzy dla aut z silnikami powyżej 2 litrów wynosi 18,6%, co dla popularnych SUV-ów z USA może być znacznym kosztem – średnio 5-10 tysięcy złotych.

: Potwierdzenie z urzędu skarbowego. Stawka akcyzy dla aut z silnikami powyżej 2 litrów wynosi 18,6%, co dla popularnych SUV-ów z USA może być znacznym kosztem – średnio 5-10 tysięcy złotych. Badanie techniczne (przegląd) : Wykonane w stacji kontroli pojazdów po przeróbkach, np. oświetlenia. Musi potwierdzać zgodność z normami ECE.

: Wykonane w stacji kontroli pojazdów po przeróbkach, np. oświetlenia. Musi potwierdzać zgodność z normami ECE. Świadectwo zgodności WE (COC) : Dla aut produkowanych na rynek europejski; jeśli brak, zastąp homologacją indywidualną z Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

: Dla aut produkowanych na rynek europejski; jeśli brak, zastąp homologacją indywidualną z Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Polisa OC : Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ważne od momentu rejestracji.

: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ważne od momentu rejestracji. Dowód odprawy celnej i VAT: Potwierdzenie zapłaty 23% VAT (lub 8% dla aut starszych niż 30 lat).

Te dokumenty muszą być kompletne, a ich brak może skutkować karą do 500 złotych za każdy dzień opóźnienia w rejestracji, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Tłumaczenia dokumentów: co i jak przetłumaczyć?

Większość dokumentów z USA jest w języku angielskim, dlatego polskie urzędy wymagają tłumaczeń przysięgłych. Tłumacz musi być wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości – koszt to około 50-100 zł za stronę. Oto kluczowe elementy:

Title i Bill of Sale : Tłumaczenie musi obejmować wszystkie adnotacje, np. o powodziach czy wypadkach, które wpływają na wartość i bezpieczeństwo.

: Tłumaczenie musi obejmować wszystkie adnotacje, np. o powodziach czy wypadkach, które wpływają na wartość i bezpieczeństwo. Certyfikaty techniczne : Szczegółowe opisy silnika, emisji i wyposażenia – błędy w tłumaczeniu mogą unieważnić badanie techniczne.

: Szczegółowe opisy silnika, emisji i wyposażenia – błędy w tłumaczeniu mogą unieważnić badanie techniczne. Deklaracje celne: Tłumaczone w całości, z pieczęcią tłumacza.

Pamiętaj, że tłumaczenia nie są potrzebne dla dokumentów dwujęzycznych, ale w praktyce lepiej je mieć. Dla klientów Columb Trade oferujemy weryfikację tłumaczeń, co zapobiega odrzuceniom – w zeszłym roku pomogliśmy ponad 200 osobom uniknąć takich problemów.

Proces rejestracji krok po kroku

Rejestracja auta z USA to sekwencja działań, którą warto zaplanować. Zaczynasz od odprawy celnej w porcie (np. Gdańsk lub Gdynia), gdzie składasz deklarację i płacisz cło (0% dla aut z USA dzięki umowie handlowej). Następnie urząd skarbowy – akcyza i VAT. Po tym TDT lub stacja diagnostyczna potwierdza zgodność techniczną.

W urzędzie komunikacji składasz wniosek o rejestrację, dołączając wszystkie papiery. Opłata to około 250 zł za dowód i tablice. Cały proces kosztuje średnio 2-5 tysięcy złotych, w zależności od modelu. Dla przykładu, sprowadzając SUV-a z aukcji, możesz zaoszczędzić nawet 30% w porównaniu do zakupu w Europie, ale tylko z profesjonalną pomocą.

Jak Columb Trade ułatwia przygotowanie dokumentów?

W Columb Trade specjalizujemy się w imporcie aut z USA, oferując kompleksowe wsparcie od podboru na aukcjach po rejestrację. Nasz zespół weryfikuje dokumenty już na etapie zakupu, zapewniając, że Title jest czysty i kompletny. Pomagamy w tłumaczeniach, odprawach i przeróbkach, dostosowując usługi do Twoich potrzeb – czy to budżetowy sedan, czy luksusowy pickup. Dzięki współpracy z Copart i IAAI mamy dostęp do milionów ofert, a nasza licencja typu A gwarantuje legalność. Klienci cenią nas za indywidualne kalkulacje kosztów, które wysyłamy via Viber, co oszczędza czas.

Dokumenty do rejestracji auta z USA w Polsce – klucz do sukcesu

Przygotowanie dokumentów do rejestracji auta z USA to fundament bezpiecznego i legalnego importu. Z pełną listą, tłumaczeniami i wsparciem ekspertów jak Columb Trade, unikniesz stresu i dodatkowych wydatków. Jeśli marzysz o własnym pojeździe z Ameryki, skontaktuj się z nami – pomożemy w każdym kroku, zapewniając spersonalizowaną obsługę. Bezpieczeństwo i satysfakcja to nasze priorytety, a tysiące zadowolonych klientów potwierdzają naszą skuteczność.