Nowa aplikacja mZUS dla przedsiębiorców: szybciej, prościej, mobilnie

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:20 pm

ZUS udostępnił nową mobilną aplikację mZUS dla Płatnika. Narzędzie to skierowane jest do przedsiębiorców i ich pełnomocników (np. księgowych) i pozwala na szybkie zarządzanie sprawami ubezpieczeniowymi wprost ze smartfona. Nawet będąc poza siedzibą firmy, na spacerze, można sprawdzić saldo w ZUS, zobaczyć zwolnienia lekarskie pracowników czy wysłać wybrane wnioski – bezpośrednio z telefonu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził kolejne rozwiązanie cyfrowe dla firm. mZUS dla Płatnika to aplikacja mobilna, która umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji oraz do wybranych usług ZUS. – Aplikacja została zaprojektowana tak, by maksymalnie uprościć sprawdzanie i weryfikacje spraw w ZUS. Z nowej aplikacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, a także wskazany przez niego pełnomocnik (np. księgowy). Użytkownik aplikacji może korzystać zarówno ze swojego konta, jak i z kont, do których ma pełnomocnictwo – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kluczowe funkcjonalności dla biznesu

Za pomocą aplikacji przedsiębiorcy mogą m.in.:

sprawdzić saldo na koncie płatnika,

zobaczyć informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników (e-ZLA),

wysłać wybrane wnioski do ZUS, np. o zaświadczenie o niezaleganiu,

zgłosić umowę o dzieło (RUD),

samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS,

skontaktować się z infolinią ZUS jako klient uwierzytelniony,

umówić e-wizytę lub wizytę w placówce ZUS.

Aplikacja testowana z użytkownikami

Aplikacja mZUS dla Płatnika została przetestowana przez przedsiębiorców i księgowych. Na podstawie ich opinii ZUS wprowadził zmiany, które miały wpływ na intuicyjność oraz wygodę korzystania z narzędzia.

Jak zacząć korzystać z aplikacji

Aplikacja mZUS dla Płatnika jest dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Można ją pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. Po jej zainstalowaniu na smartfonie lub tablecie wystarczy połączyć ją ze swoim kontem w eZUS. Proces łączenia urządzenia z kontem jest intuicyjny, m.in. za pomocą kodu QR.

Wprowadzenie aplikacji mZUS dla Płatnika to kolejny krok w rozwijaniu elektronicznych usług ZUS dla przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom mobilnym część spraw można załatwić szybciej – bez konieczności logowania się do systemu na komputerze.

źródło: ZUS

