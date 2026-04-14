Rusza projekt „TAURON Gliwicka Energia Kultury” – Słońce, neony i współpraca

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:14 pm• Ciekawostki

Kultura w Gliwicach staje się siłą, która przekształca miasto, angażując mieszkańców, twórców i biznes w proces projektowania wspólnej codzienności. Zainaugurowany projekt „TAURON Gliwicka Energia Kultury” to partnerstwo, które łączy lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi technologiami i ekologią. Dziesięć różnorodnych inicjatyw stworzy spójną opowieść o Gliwicach jako miejscu, gdzie kultura napędza innowacje

i buduje trwałe więzi.

Projekt realizowany przez Miasto Gliwice, Centrum Kultury Victoria, Fundację Soundscape oraz Grupę TAURON to przykład nowoczesnego partnerstwa sektora publicznego, organizacji pozarządowych i biznesu. Pod wspólnym szyldem realizowanych będzie sześć flagowych wydarzeń Centrum Kultury Victoria oraz cztery działania edukacyjno-artystyczne Biennale Akademii, które przygotowują grunt pod nadchodzące wyzwania artystyczne miasta.

– Projekt „TAURON Gliwicka Energia Kultury” to nie tylko program wydarzeń, ale ważny element budowania marki Gliwic. Chcemy rozwijać miasto jako miejsce wygodne do życia – dostępne, bliskie mieszkańcom – a jednocześnie pełne twórczego napięcia, które inspiruje do działania, eksperymentu i współpracy. Właśnie w tym połączeniu komfortu i kreatywnej energii widzimy przyszłość Gliwic. Gliwice to miasto, które inspiruje – i które ma odwagę się zmieniać, a kultura nie jest dodatkiem do życia miasta, lecz jego siłą napędową

Jestem szczególnie dumna, że ten projekt powstaje w partnerstwie. Łączymy siły samorządu, w tym także Metropolii GZM, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i biznesu. To model, który pokazuje, że rozwój miasta nie dzieje się w pojedynkę – dzieje się „współ”. Dzięki temu także mieszkańcy Gliwic nie będą tylko odbiorcami wydarzeń, ale ich współtwórcami – mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka, Prezydent Gliwic.

Mecenat z nową energią

Realizacja tak szerokiej i ambitnej wizji jest możliwa dzięki zaangażowaniu Grupy TAURON jako partnera tytularnego. To strategiczne wsparcie pozwala nadać gliwickiej kulturze nową dynamikę i skalę. Tytułowa „energia” przejawia się tu dwutorowo: dosłownie, zasilając ekologiczną Scenę Solar oraz w przenośni – jako impuls do współdziałania mieszkańców. Obecność sponsora tytularnego gwarantuje projektowi stabilne zaplecze, dzięki któremu bogata oferta warsztatów i spotkań artystycznych może pozostać w pełni otwarta i nieodpłatna dla każdego Gliwiczanina.

– Zaangażowanie Grupy TAURON w projekt TAURON Gliwicka Energia Kultury to rozwinięcie naszej strategii odpowiedzialnego biznesu. Chcemy być obecni tam, gdzie tworzy się realna wartość dla społeczności, a kultura jest jednym z jej ważnych filarów – zaznacza Grzegorz Lot, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Współpraca ta pokazuje, że nowoczesny biznes może być realnym paliwem dla rozwoju lokalnej tożsamości, a zaangażowanie tak dużego partnera otwiera przed gliwickimi twórcami i mieszkańcami zupełnie nowe możliwości ekspresji.

Rytm miasta: Od tradycji po jazzową awangardę

Fundamentem projektu są wydarzenia o ugruntowanej pozycji, które od lat definiują kulturalny rytm Gliwic. Sezon tradycyjnie otworzy Majówka z Kulturą, wprowadzając mieszkańców w atmosferę wspólnego świętowania. Z kolei letnie wieczory należeć będą do Piątków Kultury, który ponownie ożywi wnętrza Ruin Teatru Victoria. Ta unikalna architektura nadaje każdemu wydarzeniu niepowtarzalną oprawę, budując bliską więź między artystami a publicznością.

Dla odbiorców szukających dźwięków wymykających się klasyfikacjom przygotowano festiwale o bezkompromisowym charakterze. True Tone Festival to wydarzenie poświęcone nowemu pokoleniu twórców muzyki improwizowanej, którzy swobodnie łączą jazz z elektroniką, hip-hopem czy punk rockiem. Festiwal staje się przestrzenią, w której improwizacja spotyka współczesną produkcję muzyczną. Z kolei cykl ETHO to spojrzenie na muzykę korzeni we współczesnym ujęciu. Artyści sięgający po dawne melodie adaptują je do nowoczesnego języka, łącząc tradycyjne instrumenty z syntezatorami i elektroniką.

Istotnym punktem programu jest także festiwal fotograficzny TAURON Gliwicki Punkt Widzenia, łączący tradycje wizualne miasta z nowoczesnym spojrzeniem na obraz. Poprzez wystawy i warsztaty festiwal staje się platformą edukacji wizualnej, prezentując dorobek lokalnych twórców obok światowych sław. Lokalną tożsamość podkreśli również Noc Świętojańska, łącząca ludową obrzędowość z nowoczesnym widowiskiem plenerowym.

– Połączenie naszych działań pod wspólnym szyldem TAURON Gliwicka Energia Kultury to naturalny krok w kierunku budowania spójnej i silnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Gliwic i regionu. Dzięki temu możemy nie tylko lepiej komunikować nasz program, ale przede wszystkim tworzyć jakościowe wydarzenia na szeroką skalę. Ta energia napędzi cały kulturalny sezon – podkreśla Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Victoria.

Biennale Akademia: Zaproszenie do współtworzenia

Szczególne miejsce w tegorocznym kalendarzu zajmuje Biennale Akademia, która powstała jako odpowiedź na naturalną przerwę między kolejnymi edycjami Biennale Gliwice. Akademia wypełnia ten czas działaniami, które angażują mieszkańców i pozwalają im współtworzyć kulturę miasta na co dzień. To proces rozłożony w czasie, którego motywem przewodnim jest hasło „WSPÓŁ”.

W ramach Akademii odbędzie się kilkadziesiąt niestandardowych działań. Jednym z nich jest Urban sketching, gdzie uczestnicy będą wspólnie dokumentować Gliwice. Powstaną rysunki miasta tworzone w różnych porach dnia i roku, które docelowo mają trafić na elewacje budynków i w przestrzenie publiczne, stając się trwałym elementem charakteru miasta. Z kolei projekt Neony Gliwic pozwoli mieszkańcom wziąć udział w warsztatach tworzenia neonów, by docelowo przywrócić ich blask na ulicę Zwycięstwa.

Nad procesem kreatywnym czuwać będą uznani artyści, w tym Matylda Sałajewska, odpowiedzialna za instalacje i realizacje kinetyczne. Wszystkie efekty tej wspólnej pracy będą przechowywane w specjalnych „dzikich pracowniach”, by w 2027 roku stać się częścią głównej wystawy Biennale.

– Kluczowym słowem dla naszych działań jest „współ”. Współtworzenie, współuczestnictwo

i wspólnota to fundament projektu Biennale Akademia. Zależy nam na realnym zaangażowaniu mieszkańców Gliwic w proces powstawania sztuki – nie tylko jako odbiorców, ale jako współtwórców. Pod okiem zaproszonych artystów będą powstawały zarówno realizacje w przestrzeni miasta, jak i bardziej kameralne działania, które następnie staną się częścią jego wizualnej i kulturowej tożsamości.

To projekty długofalowe, oparte na warsztatach, spotkaniach i pracy z artystami, które mogą trwać miesiącami. Dla nas, jako organizatorów, to również eksperyment – jesteśmy ciekawi, jakie efekty przyniesie tak szerokie włączenie mieszkańców w proces twórczy. Wierzymy, że dzięki temu będą mogli poczuć, że są współautorami miasta, w którym żyją – że mijając powstałe realizacje, mogą powiedzieć: „byłem częścią tego procesu”. Dzięki wsparciu partnerów wszystkie te działania są bezpłatne i otwarte dla każdego – podkreśla Paweł Pindur, Prezes Fundacji Soundscape.

Energia, ekologia i oddech

Innowacyjnym elementem projektu jest połączenie technologii z troską o dobrostan. Do Parku Chopina powróci Solar Festiwal (w ramach Sceny Solar) – format koncertów zasilanych energią słoneczną. W tej edycji letnie koncerty relaksacyjne zostaną wzbogacone o działania budujące atmosferę wyciszenia i uważności (mindfulness). To forma współuczestnictwa,

w której kultura staje się doświadczeniem dostępnym, bliskim i kojącym, pozwalającym na wspólne bycie razem w zielonym sercu miasta. Energia TAURONA nabiera tu wymiaru dosłownego, zasilając infrastrukturę wydarzenia wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Partnerstwo dla regionu: Biznes i Metropolia

Projekt „TAURON Gliwicka Energia Kultury” to inicjatywa o charakterze miejskim, która staje się ważnym punktem odniesienia dla całej Metropolii. Pokazuje, jak lokalne działania mogą zyskać nową jakość dzięki synergii z partnerami biznesowymi i wsparciu instytucjonalnemu.

– Gliwice pokazują, jak można myśleć o kulturze w sposób systemowy – łącząc potencjały, kompetencje i zasoby. Z perspektywy Metropolii to ważny krok w stronę wspólnych projektów

o rosnącej skali i znaczeniu, również w kontekście wydarzeń, które będą budować rozpoznawalność regionu w najbliższych latach – zauważa Jarosław Zięba, Członek Zarządu GZM.

Partnerem projektu Biennale Akademia jest również Mercedes-Benz SAGA-ICS.

– W SAGA Mercedes-Benz szczególnie cenimy przedsięwzięcia, które nie zatrzymują się na samej prezentacji idei, ale realnie uruchamiają współpracę pomiędzy kulturą, technologią, biznesem i lokalną społecznością. Projekt Biennale Akademia zwraca uwagę właśnie dlatego, że nie traktuje innowacji wyłącznie jako hasła, lecz pokazuje ją jako sposób myślenia o mieście, jego tożsamości i przyszłości. Bliska jest nam wizja, w której nowoczesność może wyrażać się zarówno poprzez rozwój technologiczny, jak i przez twórcze działania w przestrzeni publicznej, edukację, sztukę oraz zaangażowanie mieszkańców. Wspierając tę inicjatywę, chcemy być częścią projektu, który nie tylko wzbogaca ofertę kulturalną Gliwic, ale także buduje trwałą relację pomiędzy miejscem, ludźmi i energią wspólnego działania. Dla nas to przykład partnerstwa, które ma rzeczywiste znaczenie – bo łączy wartości bliskie marce Mercedes-Benz z tym, co ważne dla nowoczesnego miasta – mówi Żaneta Godziszewska Kierownik Transformacji Cyfrowej i Marketingu SAGA-ICS Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz.

Informacje o projektach oraz aktualności dotyczące wydarzeń będą publikowane w aplikacji GAMA. Szczegóły programu Biennale Akademii dostępne będą w mediach społecznościowych Biennale Gliwice.

„TAURON Gliwicka Energia Kultury” to dowód na to, że nowoczesna kultura rodzi się we wspólnym działaniu. Potrzebuje do tego odwagi w łączeniu technologii z naturą oraz ludzi, którzy chcą wspólnie pisać historię swojego miasta. Taka synergia biznesu, samorządu

i organizacji pozarządowych wyznacza nową jakość w budowaniu tożsamości nowoczesnych Gliwic.

Events will be carried out as part of the TAURON Gliwicka Energia Kultury project.

