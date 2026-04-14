14 kwietnia, 2026

Rusza projekt „TAURON Gliwicka Energia Kultury” – Słońce, neony i współpraca

Kultura w Gliwicach staje się siłą, która przekształca miasto, angażując mieszkańców, twórców i biznes w proces projektowania wspólnej codzienności. Zainaugurowany projekt „TAURON Gliwicka Energia Kultury” to partnerstwo, które łączy lokalne dziedzictwo z nowoczesnymi technologiami i ekologią. Dziesięć różnorodnych inicjatyw stworzy spójną opowieść o Gliwicach jako miejscu, gdzie kultura napędza innowacje
i buduje trwałe więzi.

Projekt realizowany przez Miasto Gliwice, Centrum Kultury Victoria, Fundację Soundscape oraz Grupę TAURON to przykład nowoczesnego partnerstwa sektora publicznego, organizacji pozarządowych i biznesu. Pod wspólnym szyldem realizowanych będzie sześć flagowych wydarzeń Centrum Kultury Victoria oraz cztery działania edukacyjno-artystyczne Biennale Akademii, które przygotowują grunt pod nadchodzące wyzwania artystyczne miasta.

Projekt „TAURON Gliwicka Energia Kultury” to nie tylko program wydarzeń, ale ważny element budowania marki Gliwic. Chcemy rozwijać miasto jako miejsce wygodne do życia – dostępne, bliskie mieszkańcom – a jednocześnie pełne twórczego napięcia, które inspiruje do działania, eksperymentu i współpracy. Właśnie w tym połączeniu komfortu i kreatywnej energii widzimy przyszłość Gliwic. Gliwice to miasto, które inspiruje – i które ma odwagę się zmieniać, a kultura nie jest dodatkiem do życia miasta, lecz jego siłą napędową

Jestem szczególnie dumna, że ten projekt powstaje w partnerstwie. Łączymy siły samorządu, w tym także Metropolii GZM, instytucji kultury, organizacji pozarządowych i biznesu. To model, który pokazuje, że rozwój miasta nie dzieje się w pojedynkę – dzieje się „współ”. Dzięki temu także mieszkańcy Gliwic nie będą tylko odbiorcami wydarzeń, ale ich współtwórcami mówi Katarzyna Kuczyńska-Budka, Prezydent Gliwic.

Mecenat z nową energią

Realizacja tak szerokiej i ambitnej wizji jest możliwa dzięki zaangażowaniu Grupy TAURON jako partnera tytularnego. To strategiczne wsparcie pozwala nadać gliwickiej kulturze nową dynamikę i skalę. Tytułowa „energia” przejawia się tu dwutorowo: dosłownie, zasilając ekologiczną Scenę Solar oraz w przenośni – jako impuls do współdziałania mieszkańców. Obecność sponsora tytularnego gwarantuje projektowi stabilne zaplecze, dzięki któremu bogata oferta warsztatów i spotkań artystycznych może pozostać w pełni otwarta i nieodpłatna dla każdego Gliwiczanina.

Zaangażowanie Grupy TAURON w projekt TAURON Gliwicka Energia Kultury to rozwinięcie naszej strategii odpowiedzialnego biznesu. Chcemy być obecni tam, gdzie tworzy się realna wartość dla społeczności, a kultura jest jednym z jej ważnych filarówzaznacza Grzegorz Lot, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Współpraca ta pokazuje, że nowoczesny biznes może być realnym paliwem dla rozwoju lokalnej tożsamości, a zaangażowanie tak dużego partnera otwiera przed gliwickimi twórcami i mieszkańcami zupełnie nowe możliwości ekspresji.

Rytm miasta: Od tradycji po jazzową awangardę

Fundamentem projektu są wydarzenia o ugruntowanej pozycji, które od lat definiują kulturalny rytm Gliwic. Sezon tradycyjnie otworzy Majówka z Kulturą, wprowadzając mieszkańców w atmosferę wspólnego świętowania. Z kolei letnie wieczory należeć będą do Piątków Kultury, który ponownie ożywi wnętrza Ruin Teatru Victoria. Ta unikalna architektura nadaje każdemu wydarzeniu niepowtarzalną oprawę, budując bliską więź między artystami a publicznością.

Dla odbiorców szukających dźwięków wymykających się klasyfikacjom przygotowano festiwale o bezkompromisowym charakterze. True Tone Festival to wydarzenie poświęcone nowemu pokoleniu twórców muzyki improwizowanej, którzy swobodnie łączą jazz z elektroniką, hip-hopem czy punk rockiem. Festiwal staje się przestrzenią, w której improwizacja spotyka współczesną produkcję muzyczną. Z kolei cykl ETHO to spojrzenie na muzykę korzeni we współczesnym ujęciu. Artyści sięgający po dawne melodie adaptują je do nowoczesnego języka, łącząc tradycyjne instrumenty z syntezatorami i elektroniką.

Istotnym punktem programu jest także festiwal fotograficzny TAURON Gliwicki Punkt Widzenia, łączący tradycje wizualne miasta z nowoczesnym spojrzeniem na obraz. Poprzez wystawy i warsztaty festiwal staje się platformą edukacji wizualnej, prezentując dorobek lokalnych twórców obok światowych sław. Lokalną tożsamość podkreśli również Noc Świętojańska, łącząca ludową obrzędowość z nowoczesnym widowiskiem plenerowym.

Połączenie naszych działań pod wspólnym szyldem TAURON Gliwicka Energia Kultury to naturalny krok w kierunku budowania spójnej i silnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Gliwic i regionu. Dzięki temu możemy nie tylko lepiej komunikować nasz program, ale przede wszystkim tworzyć jakościowe wydarzenia na szeroką skalę. Ta energia napędzi cały kulturalny sezonpodkreśla Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Victoria.

Biennale Akademia: Zaproszenie do współtworzenia

Szczególne miejsce w tegorocznym kalendarzu zajmuje Biennale Akademia, która powstała jako odpowiedź na naturalną przerwę między kolejnymi edycjami Biennale Gliwice. Akademia wypełnia ten czas działaniami, które angażują mieszkańców i pozwalają im współtworzyć kulturę miasta na co dzień. To proces rozłożony w czasie, którego motywem przewodnim jest hasło „WSPÓŁ”.

W ramach Akademii odbędzie się kilkadziesiąt niestandardowych działań. Jednym z nich jest Urban sketching, gdzie uczestnicy będą wspólnie dokumentować Gliwice. Powstaną rysunki miasta tworzone w różnych porach dnia i roku, które docelowo mają trafić na elewacje budynków i w przestrzenie publiczne, stając się trwałym elementem charakteru miasta. Z kolei projekt Neony Gliwic pozwoli mieszkańcom wziąć udział w warsztatach tworzenia neonów, by docelowo przywrócić ich blask na ulicę Zwycięstwa.

Nad procesem kreatywnym czuwać będą uznani artyści, w tym Matylda Sałajewska, odpowiedzialna za instalacje i realizacje kinetyczne. Wszystkie efekty tej wspólnej pracy będą przechowywane w specjalnych „dzikich pracowniach”, by w 2027 roku stać się częścią głównej wystawy Biennale.

Kluczowym słowem dla naszych działań jest „współ”. Współtworzenie, współuczestnictwo
i wspólnota to fundament projektu Biennale Akademia. Zależy nam na realnym zaangażowaniu mieszkańców Gliwic w proces powstawania sztuki – nie tylko jako odbiorców, ale jako współtwórców. Pod okiem zaproszonych artystów będą powstawały zarówno realizacje w przestrzeni miasta, jak i bardziej kameralne działania, które następnie staną się częścią jego wizualnej i kulturowej tożsamości.

To projekty długofalowe, oparte na warsztatach, spotkaniach i pracy z artystami, które mogą trwać miesiącami. Dla nas, jako organizatorów, to również eksperyment – jesteśmy ciekawi, jakie efekty przyniesie tak szerokie włączenie mieszkańców w proces twórczy. Wierzymy, że dzięki temu będą mogli poczuć, że są współautorami miasta, w którym żyją – że mijając powstałe realizacje, mogą powiedzieć: „byłem częścią tego procesu”. Dzięki wsparciu partnerów wszystkie te działania są bezpłatne i otwarte dla każdegopodkreśla Paweł Pindur, Prezes Fundacji Soundscape.

Energia, ekologia i oddech

Innowacyjnym elementem projektu jest połączenie technologii z troską o dobrostan. Do Parku Chopina powróci Solar Festiwal (w ramach Sceny Solar) – format koncertów zasilanych energią słoneczną. W tej edycji letnie koncerty relaksacyjne zostaną wzbogacone o działania budujące atmosferę wyciszenia i uważności (mindfulness). To forma współuczestnictwa,
w której kultura staje się doświadczeniem dostępnym, bliskim i kojącym, pozwalającym na wspólne bycie razem w zielonym sercu miasta. Energia TAURONA nabiera tu wymiaru dosłownego, zasilając infrastrukturę wydarzenia wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Partnerstwo dla regionu: Biznes i Metropolia

Projekt „TAURON Gliwicka Energia Kultury” to inicjatywa o charakterze miejskim, która staje się ważnym punktem odniesienia dla całej Metropolii. Pokazuje, jak lokalne działania mogą zyskać nową jakość dzięki synergii z partnerami biznesowymi i wsparciu instytucjonalnemu.

Gliwice pokazują, jak można myśleć o kulturze w sposób systemowy – łącząc potencjały, kompetencje i zasoby. Z perspektywy Metropolii to ważny krok w stronę wspólnych projektów
o rosnącej skali i znaczeniu, również w kontekście wydarzeń, które będą budować rozpoznawalność regionu w najbliższych latach – zauważa Jarosław Zięba, Członek Zarządu GZM.

Partnerem projektu Biennale Akademia jest również Mercedes-Benz SAGA-ICS.

– W SAGA Mercedes-Benz szczególnie cenimy przedsięwzięcia, które nie zatrzymują się na samej prezentacji idei, ale realnie uruchamiają współpracę pomiędzy kulturą, technologią, biznesem i lokalną społecznością. Projekt Biennale Akademia  zwraca uwagę właśnie dlatego, że nie traktuje innowacji wyłącznie jako hasła, lecz pokazuje ją jako sposób myślenia o mieście, jego tożsamości i przyszłości. Bliska jest nam wizja, w której nowoczesność może wyrażać się zarówno poprzez rozwój technologiczny, jak i przez twórcze działania w przestrzeni publicznej, edukację, sztukę oraz zaangażowanie mieszkańców. Wspierając tę inicjatywę, chcemy być częścią projektu, który nie tylko wzbogaca ofertę kulturalną Gliwic, ale także buduje trwałą relację pomiędzy miejscem, ludźmi i energią wspólnego działania. Dla nas to przykład partnerstwa, które ma rzeczywiste znaczenie – bo łączy wartości bliskie marce Mercedes-Benz z tym, co ważne dla nowoczesnego miasta mówi Żaneta Godziszewska Kierownik Transformacji Cyfrowej i Marketingu SAGA-ICS  Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz.

Informacje o projektach oraz aktualności dotyczące wydarzeń będą publikowane w aplikacji GAMA. Szczegóły programu Biennale Akademii dostępne będą w mediach społecznościowych Biennale Gliwice.

„TAURON Gliwicka Energia Kultury” to dowód na to, że nowoczesna kultura rodzi się we wspólnym działaniu. Potrzebuje do tego odwagi w łączeniu technologii z naturą oraz ludzi, którzy chcą wspólnie pisać historię swojego miasta. Taka synergia biznesu, samorządu
i organizacji pozarządowych wyznacza nową jakość w budowaniu tożsamości nowoczesnych Gliwic.

Wydarzenia realizowane będą w ramach projektu TAURON Gliwicka Energia Kultury.

Dodane przez Mikołaj Czarnecki

Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.

