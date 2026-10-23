Gramy do jednej bramki! M1 Zabrze sponsorem lokalnej drużyny

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:02 am• Ciekawostki

M1 Zabrze nawiązało współpracę sponsorską z Akademią Górnika Zabrze na sezon 2026/2027. Partnerstwo wesprze rozwój młodych zawodników i stworzy okazje do wspólnego przeżywania sportowych emocji. W planach są wydarzenia w centrum handlowym, spotkania z piłkarzami oraz inicjatywy skierowane do kibiców i mieszkańców regionu.

M1 i Akademię Górnika Zabrze łączą wspólne cele – wspieranie piłkarskich talentów, promocja sportu i integrowanie lokalnej społeczności. Dołączając do grona sponsorów Akademii, centrum angażuje się w sportową przyszłość miasta oraz inicjatywy zbliżające mieszkańców. Nawiązane partnerstwo stworzy kolejne okazje do spotkań i wspólnego przeżywania emocji – także poza stadionem.

– M1 Zabrze to więcej niż centrum handlowe. Jesteśmy częścią tutejszej społeczności i chcemy aktywnie uczestniczyć w jej życiu, wspierając inicjatywy ważne dla mieszkańców. Współpraca z Akademią Górnika Zabrze pozwala nam połączyć wsparcie rozwoju młodego pokolenia z organizacją wydarzeń, które skupiają wokół sportu zawodników, ich rodziny i kibiców. Wierzymy, że wspólne przeżywanie sportowych emocji buduje poczucie wspólnoty i wzmacnia więzi z miastem – mówi Grzegorz Mojszczak, dyrektor M1 Zabrze.

Sportowe emocje także poza stadionem

W ramach współpracy w M1 Zabrze będą organizowane wydarzenia z myślą o zawodnikach Akademii, kibicach i klientach centrum. Wśród zaplanowanych aktywności znajdą się między innymi spotkania z piłkarzami, a także wydarzenia specjalne łączące świat sportu z rozrywką. M1 Zabrze stanie się tym samym dodatkowym miejscem kontaktu z klubem i areną dla wspólnego kibicowania. Partnerstwo będzie widoczne podczas domowych meczów Górnika Zabrze w PKO BP Ekstraklasie oraz w komunikacji klubu i Akademii. Logotyp marki pojawi się również na strojach młodych zawodników.

Współpraca z Akademią Górnika Zabrze wpisuje się w szeroki profil działań centrum. M1 Zabrze rozwija swoją rolę jako miejsca spotkań oraz inicjatyw odpowiadających na potrzeby i zainteresowania mieszkańców. Partnerstwa z lokalnymi organizacjami pozwalają łączyć potencjał i doświadczenie na rzecz tworzenia atrakcyjnej oferty wydarzeń i aktywności w mieście.

M1 Zabrze

M1 Zabrze to jedno z wiodących centrów handlowych na Śląsku, które od lat stanowi główną destynację zakupową dla mieszkańców regionu. Obiekt o powierzchni najmu blisko 73 tys. mkw., gromadzi pod jednym dachem bogaty wybór wiodących marek ze swoich kategorii, czyniąc go idealnym miejscem na kompleksowe zakupy. Odwiedzający znajdą w centrum ponad 100 sklepów i punktów usługowych, w tym salony TK Maxx, HalfPrice, H&M, C&A, Sinsay, CCC, Deichmann, Smyk, Empik, Jysk, Rossmann, Hebe, Maxi Zoo, MediaMarkt, Douglas, Big Star, Silesia Jeans i wiele innych.

M1 Zabrze posiada jedyny w regionie sklep ATAC Hiper Discount by Auchan, który oznacza oszczędność podczas każdych zakupów. Jego oferta obejmuje ok. 13 tys. artykułów w atrakcyjnych cenach, z czego 60% stanowią produkty spożywcze. Format proponuje dodatkowe rabaty w handlu hurtowym, wychodząc naprzeciw potrzebom małych przedsiębiorców.

Obiekt wyróżnia się nie tylko szeroką ofertą handlową, ale i atrakcyjnymi możliwościami spędzania wolnego czasu. Najdłuższy tor kartingowy w Polsce z 20 gokartami oraz park trampolin Happy Jumper® to doskonałe propozycje dla wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku. Dzięki zróżnicowanej strefie gastronomicznej oraz przestrzeni przyjaznej rodzinom, M1 Zabrze przyciąga klientów w każdym wieku. Jego doskonała lokalizacja przy drodze krajowej nr 88 oraz bliskość autostrady A1 zapewniają łatwy i szybki dojazd, co czyni M1 Zabrze idealnym miejscem na codzienne zakupy i rodzinne wyjścia. Dla zmotoryzowanych przygotowano wygodny, przestronny parking na 2 595 miejsc.

EPP

Jesteśmy największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu (GLA). Portfel, którym zarządzamy, obejmuje 33 projekty (27 obiektów handlowych i 6 kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,9 miliardów euro i powierzchni najmu wynoszącej 1,2 miliona metrów kwadratowych. Nieruchomości są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu.

Dążymy do dostarczenia najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni, wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu. Należymy do Redefine Properties, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).

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