Marszałek Województwa Śląskiego apeluje w sprawie roku UPA

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:11 am• Z regionu

„Takie decyzje dzielą Polskę i Ukrainę. Takie decyzje cieszą tylko Rosję. Nie można przejść obojętnym wobec decyzji radnych Obwodu Lwowskiego, regionu partnerskiego dla Województwa Śląskiego, o ogłoszeniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii i Romana Szuchewycza, głównego dowódcy UPA.

Oczekiwana byłaby refleksja ze strony deputowanych Lwowskiej Rady Obwodowej dotycząca cofnięcia tej decyzji” – napisał w mediach społecznościowych Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Marszałek przypomniał, że w czasie trwającej wojny, kiedy mieszkańcy Województwa Śląskiego otworzyli drzwi dla Ukraińców uciekających przed wojną, kiedy Województwo Śląskie wspierało i wspiera Ukrainę, kiedy miliony Ukraińców znalazło w Polsce i w Województwie Śląskim pracę i swój nowy dom, podejmowana jest skandaliczna dla nas uchwała. Nasze rządy działają na rzecz dialogu historycznego. Dziś potrzebne jest porozumienie w obliczu trwającej wojny. Oczekiwana byłaby refleksja ze strony deputowanych Lwowskiej Rady Obwodowej dotycząca cofnięcia tej decyzji. Warto z wnikliwą uwagą na poziomie regionalnym dostrzegać działania naszych rządów na rzecz dialogu historycznego. Wojciech Saługa 21 października wystosował również pismo do Maksyma Kozytskyiego, Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej

Szanowny Panie Przewodniczący,

z niepokojem i powagą odnoszę się do inicjatywy ustanowienia roku 2027 Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Województwo Śląskie od lat przywiązuje dużą wagę do współpracy z Lwowską Obwodową Administracją Państwową. Dialog między naszymi regionami opiera się na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Współpraca regionalna, szczególnie w obliczu dramatycznej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Ukraina, ma ogromne znaczenie i powinna być konsekwentnie rozwijana w duchu partnerstwa i solidarności.

W obliczu wojny i związanych z nią cierpień narodu ukraińskiego zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym otworzyliśmy przed ukraińskimi uchodźcami wojennymi nasze domy i serca, okazując im wsparcie oraz solidarność. Tym bardziej bolesna i niezrozumiała jest dla nas decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej dotycząca upamiętnienia UPA i jej przywódców. Nie możemy zaakceptować działań prowadzących do honorowania tej organizacji, której działalność pozostaje źródłem głębokiego bólu i historycznych kontrowersji, szczególnie dla Polaków i ich rodzin dotkniętych jej zbrodniami. Pragnę podkreślić, że nasze stanowisko nie jest wyrazem sprzeciwu wobec Ukrainy, narodu ukraińskiego ani mieszkańców Obwodu Lwowskiego. Jest natomiast wyrazem przekonania, że prawdziwe pojednanie i trwała współpraca między naszymi narodami mogą być budowane wyłącznie na fundamencie prawdy historycznej, wzajemnego szacunku oraz zrozumienia wrażliwości i doświadczeń obu stron. Decyzja ta może stać się pożywką dla środowisk dążących do podziałów i osłabienia relacji między naszymi narodami. W obecnej sytuacji, gdy mierzymy się ze wspólnymi wyzwaniami i realizujemy ważne cele, szczególnie istotne jest, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć. Wiele udało nam się już wspólnie wypracować, jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia. Doświadczenia ostatnich lat oraz działania podejmowane przez rządy obu naszych państw pokazują, że nawet najtrudniejsze kwestie dotyczące wspólnej historii i wzajemnych relacji mogą być przedmiotem dialogu i prowadzić do porozumienia. Wierzę, że również obecna sytuacja może znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam kontynuować współpracę bez rezygnacji z prawdy historycznej i szacunku dla ofiar.

Jestem przekonany, że partnerstwo między naszymi regionami powinno opierać się na odpowiedzialności, otwartym dialogu i gotowości do rozmowy zarówno o trudnej przeszłości, jak i o wspólnej przyszłości. Dlatego oczekuję Pana osobistego zaangażowania w poszukiwanie rozwiązania tej sytuacji oraz refleksji nad konsekwencjami podjętej decyzji dla relacji między naszymi społecznościami. Liczę na to, że mimo obecnych trudności będziemy mogli kontynuować współpracę opartą na wzajemnym szacunku, zaufaniu i solidarności, z poszanowaniem prawdy historycznej oraz pamięci o ofiarach.

Wojciech Saługa

Marszałek Województwa Śląskiego

źródło:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kancelaria Zarządu

foto: Marta Rejmund, CC BY-SA 3.0 PL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en>, via Wikimedia Commons

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