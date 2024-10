Napisane przez mikolajczarnecki• 11:47 pm• Ciekawostki

House to popularna marka odzieżowa, która oferuje modne ubrania dla młodych ludzi ceniących sobie kreatywność i swobodę w wyrażaniu siebie poprzez styl. W Zabrzu znajdują się dwa salony House, gdzie klienci mogą znaleźć najnowsze kolekcje inspirowane aktualnymi trendami mody ulicznej i popkultury.

Sklepy House w Zabrzu to miejsca, gdzie młodzi duchem mogą znaleźć modę, która pozwoli im wyrazić siebie. Bogata oferta, inspirujące kolekcje i profesjonalna obsługa sprawiają, że zakupy w House to przyjemność. Odwiedź salony w CH Platan lub CH M1 i odkryj najnowsze trendy, które podkreślą Twój unikalny styl.

HOUSE Centrum Handlowe Platan

Adres: pl. Teatralny 12, 41-800 Zabrze

Telefon: 785 003 181

Godziny otwarcia:

Pon.-Pt.: 09:00-21:00

Sob.: 09:00-21:00

Niedz.: 10:00-20:00

HOUSE Centrum Handlowe M1

Adres: ul. Plutonowego R. Szkubacza 1, 41-800 Zabrze

Telefon: 785 003 566

Godziny otwarcia:

Pon.-Pt.: 09:00-21:00

Sob.: 09:00-21:00

Niedz.: 10:00-20:00

Moda dla młodych duchem

Kreatywna przestrzeń dla wyrażania siebie

House tworzy kreatywną przestrzeń dla młodych osób, które chcą wyrażać swoją osobowość i emocje poprzez modę. Marka inspiruje do odwagi w eksperymentowaniu ze stylem i świadomego kształtowania własnego wizerunku. Kolekcje House to ciekawe połączenia najnowszych trendów z casualowym stylem, które zachęcają do zabawy modą.

Inspiracje z ulicy i popkultury

Projektanci House czerpią inspiracje z wielkomiejskiej ulicy, popkultury, mediów społecznościowych, muzyki i sztuki. Dzięki temu kolekcje są świeże, nowoczesne i odpowiadają dynamicznemu stylowi życia młodych ludzi. Marka korzysta z profesjonalnych narzędzi analizy trendów modowych i uczestniczy w targach tkanin, aby być na bieżąco z najnowszymi tendencjami.

Oferta sklepów House w Zabrzu

Bogaty asortyment dla niej i dla niego

W sklepach House w Zabrzu znajdziesz szeroki wybór ubrań i akcesoriów dla kobiet i mężczyzn. Oferta obejmuje must-have’y sezonu, jak i klasyczne elementy garderoby. Znajdziesz tu:

Modne t-shirty z oryginalnymi nadrukami

z oryginalnymi nadrukami Wygodne bluzy i swetry na chłodniejsze dni

na chłodniejsze dni Stylowe spodnie i jeansy w różnych fasonach

w różnych fasonach Kurtki i płaszcze na każdą porę roku

na każdą porę roku Akcesoria: czapki, szaliki, biżuteria, torby

Kolekcje dopasowane do Twojego stylu

House dba o to, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Kolekcje są różnorodne i pozwalają na tworzenie unikalnych stylizacji, które odzwierciedlają Twoją osobowość. Niezależnie od tego, czy preferujesz casualowy look, czy bardziej odważne stylizacje, w House znajdziesz odpowiednie ubrania.

Lokalizacje sklepów House w Zabrzu

House w Centrum Handlowym Platan

Dogodne położenie w centrum miasta

Salon House w CH Platan znajduje się przy pl. Teatralnym 12, w samym sercu Zabrza. Dzięki centralnej lokalizacji jest łatwo dostępny zarówno dla mieszkańców miasta, jak i osób przyjezdnych. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej oraz parkingi dla zmotoryzowanych.

Komfortowe zakupy w nowoczesnym otoczeniu

Centrum Handlowe Platan oferuje przyjemną atmosferę zakupów. W sklepie House możesz liczyć na pomoc profesjonalnego personelu, który doradzi w wyborze odpowiednich ubrań i akcesoriów.

House w Centrum Handlowym M1

Zakupy w popularnym centrum handlowym

Drugi sklep House w Zabrzu mieści się w CH M1 przy ul. Plutonowego R. Szkubacza 1. Centrum M1 to jedno z największych centrów handlowych w regionie, oferujące szeroki wybór sklepów i usług.

Łatwy dojazd i udogodnienia dla klientów

Dojazd do CH M1 jest prosty zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem. Duży parking zapewnia wygodne miejsce do parkowania. W centrum znajdziesz również restauracje i kawiarnie, gdzie możesz odpocząć po zakupach.

Jak dojechać do sklepów House w Zabrzu?

Dojazd komunikacją miejską

Do obu centrów handlowych kursują liczne linie autobusowe i tramwajowe. Sprawdź aktualne rozkłady jazdy na stronie MZK Zabrze, aby zaplanować swoją podróż.

Dojazd samochodem

Oba centra handlowe są dobrze skomunikowane z głównymi drogami miasta. Na miejscu dostępne są obszerne parkingi dla klientów, co ułatwia wygodne parkowanie.

House – część grupy LPP

Lider w branży odzieżowej

House należy do grupy LPP, największej firmy odzieżowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W skład grupy wchodzą również marki takie jak Reserved, Cropp, Mohito i Sinsay. Dzięki temu House korzysta z bogatego doświadczenia i zasobów, co przekłada się na wysoką jakość produktów i obsługi.

Zaangażowanie w zrównoważoną modę

House i grupa LPP wdrażają przyjazne dla środowiska rozwiązania, dążąc do bardziej zrównoważonej przyszłości w modzie. Marka zwraca uwagę na jakość materiałów i procesy produkcyjne, aby minimalizować wpływ na środowisko.

Historia marki House

Początki i rozwój

House rozpoczął działalność w 2001 roku w Krakowie, otwierając pierwsze salony na rynku polskim. Początkowo marka nie była częścią LPP, jednak dynamiczny rozwój i sukces na rynku sprawiły, że stała się ważnym elementem grupy.

Ekspansja i obecność na rynkach zagranicznych

House nieustannie się rozwija, wchodząc na nowe rynki i poszerzając swoją ofertę. Obecnie sklepy marki można znaleźć w 22 krajach, zarówno w Europie, jak i poza nią. Działalność online umożliwia dotarcie do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Nowa era zmian

W 2022 roku House rozpoczął proces rebrandingu, obejmujący zmianę logotypu i strategii komunikacji. Celem jest lepsze dopasowanie do potrzeb klientów i podążanie za najnowszymi trendami w modzie i marketingu.

