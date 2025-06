Ile powiatów jest w woj. ślaskim?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:56 pm• Ciekawostki

Województwo śląskie to jeden z najbardziej zurbanizowanych i zróżnicowanych administracyjnie regionów Polski. Składa się z 36 jednostek powiatowych, w tym 17 powiatów ziemskich i 19 miast na prawach powiatu. Ten wyjątkowy podział wynika z historycznego, przemysłowego i demograficznego charakteru Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Struktura administracyjna województwa śląskiego

W Polsce podstawowe jednostki podziału administracyjnego to województwa, powiaty i gminy. Województwo śląskie, jako jedno z 16 województw w kraju, dzieli się na:

17 powiatów ziemskich , które obejmują gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie,

19 miast na prawach powiatu, które funkcjonują niezależnie jako samodzielne jednostki administracyjne.

Powiaty ziemskie województwa śląskiego

Powiaty ziemskie to klasyczne jednostki administracyjne z własnym starostwem, obejmujące kilka gmin. W województwie śląskim należą do nich m.in.:

Będziński Bieruńsko-Lędziński Cieszyński Gliwicki Kłobucki Lubliniecki Mikołowski Myszkowski Pszczyński Raciborski Rybnicki Tarnogórski Wodzisławski Zawierciański Żywiecki Częstochowski Zabrzański (nie istnieje – Zabrze jest miastem na prawach powiatu, powiat gliwicki obejmuje okolice Gliwic)

Miasta na prawach powiatu w województwie śląskim

Miasta na prawach powiatu to samodzielne jednostki wykonujące jednocześnie zadania powiatu i gminy miejskiej. W Śląskiem jest ich aż 19, co czyni region liderem w Polsce pod względem liczby takich jednostek. Są to:

Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory

Łączna liczba powiatów

Zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym, w województwie śląskim funkcjonują łącznie 36 jednostek powiatowych, w tym:

17 powiatów ziemskich ,

19 miast na prawach powiatu.

To sprawia, że województwo śląskie jest jednym z najbardziej skomplikowanych administracyjnie regionów w Polsce, co wynika z jego gęstej zabudowy, historycznego rozwoju przemysłu i dużej liczby samodzielnych miast.

Dlaczego aż tyle miast na prawach powiatu?

Wysoka liczba miast na prawach powiatu to efekt przemysłowej historii Śląska. W regionie powstało wiele dużych, samodzielnych miast, które rozwinęły własną infrastrukturę, administrację i gospodarkę. Ustanowienie ich niezależnymi jednostkami powiatowymi pozwala na bardziej elastyczne i szybkie zarządzanie, dostosowane do specyfiki miejskiego środowiska.

Podsumowanie

W województwie śląskim znajduje się 36 powiatów: 17 ziemskich i 19 miast na prawach powiatu. To największa liczba miast o takim statusie w Polsce, co podkreśla unikalny charakter tego regionu – silnie zurbanizowanego, przemysłowego i dynamicznego. Ten szczególny podział administracyjny sprzyja efektywnemu zarządzaniu i umożliwia lepsze dopasowanie struktur samorządowych do lokalnych potrzeb społecznych i gospodarczych.

