Pożyczka pod zastaw nieruchomości – w banku czy firmie pozabankowej?

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:44 pm• Ciekawostki

Pożyczka pod zastaw nieruchomości to produkt finansowy, który oferują zarówno banki, jak i firmy pozabankowe. W obu przypadkach zabezpieczenie stanowi nieruchomość, a otrzymane środki można przeznaczyć na dowolny cel. Należy jednak zaznaczyć, że zasady i warunki przyznawania tego typu finansowania znacznie się różnią w zależności od tego, z czyich usług skorzystasz. Wyjaśniamy, jakie wymagania należy spełnić, by uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości od banku, a jakie od firmy pozabankowej oraz na które rozwiązanie warto się zdecydować!

Pożyczka hipoteczna w banku

Wiele osób termin bankowa pożyczka hipoteczna traktuje jako synonim kredytu hipotecznego. W rzeczywistości są to jednak dwa osobne produkty finansowe. W przeciwieństwie do kredytu, przy zaciąganiu pożyczki pod zastaw w banku nie trzeba wnosić wkładu własnego. Dodatkowo pożyczkobiorca nie ma obowiązku przeznaczenia przyznanych pieniędzy na zakup nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że warunki udzielenia obu tych form finansowania są równie surowe. Osoba ubiegająca się o pożyczkę hipoteczną musi przede wszystkim posiadać odpowiednią zdolność kredytową oraz stałe źródło dochodu, które potwierdzi jej zdolność do spłaty zobowiązania. Co więcej, bank przed przyznaniem finansowania zawsze sprawdza historię kredytową pożyczkobiorcy. Z tego też powodu z oferty bankowej nie mogą skorzystać ludzie posiadający przeterminowane płatności czy też niski scoring BIK.

Pozabankowa pożyczka pod zastaw nieruchomości

Ze względu na surowe wymagania, jakie banki stawiają osobom ubiegającym się o finansowe wsparcie, coraz większą popularnością cieszą się pozabankowe pożyczki pod zastaw nieruchomości (https://ftfund.pl/). To produkty finansowe cechujące się znacznie większą dostępnością, niż ich bankowe odpowiedniki. Wiele firm pożyczkowych, przed przyznaniem finansowania, nie bada bowiem zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Część z nich nie sprawdza nawet jego historii kredytowej w bazach BIK, BIG ani KRD. Dzięki temu o pożyczkę mogą ubiegać się również osoby zadłużone, które przyznane pieniądze chcą przeznaczyć na spłatę zaległych zobowiązań. Co więcej, cały proces decyzyjny jej udzielania trwa o wiele krócej, dlatego też taka forma finansowania będzie stanowić świetne rozwiązanie wtedy, gdy potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki. Warto również zaznaczyć, że z oferty pozabankowej instytucji pożyczkowej mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne, jak to ma miejsce w przypadku banków, ale także firmy czy spółki oraz inne osoby prowadzące działalność gospodarczą! Godną polecenia firmą udzielającą pożyczek pod zastaw jest FT Fund, który oferuje pożyczki nawet do 65% wartości nieruchomości!

Visited 38 times, 3 visit(s) today