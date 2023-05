Jak działają magazyny samoobsługowe?

Self storage to nic innego jak samoobsługowe mini przechowalnie. Użytkownikami są zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Wynajmują komórki lub kontenery w specjalnie do tego przeznaczonych obiektach. Zasady są proste – powierzchnię można wynająć na dowolny czas, a użytkownik ma do niej nieograniczony dostęp.

Przedsiębiorstwa korzystają z takich magazynów, na przykład do przechowywania nadwyżek zapasów czy archiwalnych dokumentów. Właściciele magazynów zastrzegają jednak, że nie można przechowywać w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, materiałów radioaktywnych, broni, narkotyków, produktów łatwo psujących się oraz odpadów czy zwierząt.

Self storage – co to takiego?

Magazyny samoobsługowe występują w komórek w większych obiektach magazynowych oraz kontenery z bezpośrednim dostępem z zewnątrz. Te drugie są tańszą opcją, a ich dużym atutem jest możliwość podjazdu samochodem bezpośrednio do drzwi kontenera, co ułatwia załadunek i wyładunek. W standardowych magazynach samoobsługowych klienci wynajmują komórki na dowolny okres, z możliwością zawarcia umów nawet na bardzo krótki czas (najczęściej minimum 14 dni). Właściciel magazynu jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ochronę fizyczną, systemy zabezpieczeń (alarmy, kamery) oraz utrzymanie odpowiedniej temperatury. Najemca ma nieograniczony dostęp do swojej przestrzeni magazynowej przez cały czas trwania umowy.

Historia magazynów samoobsługowych

Stany Zjednoczone są uznawane za miejsce powstania branży samoobsługowych magazynów. Ponad 50 lat temu zaczęto tam budować pierwsze takie obiekty, a teraz prawie 75% z ponad 60 tysięcy magazynów samoobsługowych na świecie znajduje się w tym kraju. W Europie, tego typu magazyny zaczęły się pojawiać z opóźnieniem o dwie dekady. Na Starym Kontynencie mamy obecnie około 2,8 tysiąca takich obiektów, które oferują łącznie prawie 8 milionów metrów kwadratowych powierzchni magazynowej.

Jednakże, to nie oznacza, że rynek europejski jest już „nasycony”. Według danych FEDESSA (Europejska Federacja Stowarzyszeń Self Storage, założona trzynaście lat temu, zrzeszająca szesnaście organizacji z całej Europy, w tym z Polski), większość, bo aż cztery na pięć magazynów, zlokalizowanych jest w jednym z sześciu krajów: Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Ta ostatnia dominuje, stanowiąc niemal 40 procent europejskiego rynku, z ponad tysiącem obiektów.

Polski sektor magazynów samoobsługowych jest jeszcze w fazie początkowej, ale obok Węgier jest uważany za jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się. Magazyny te powstają w dużych miastach typu Warszawa, a najbardziej typowe magazyny to nic innego jak olbrzymie hale samoobsługowe, zazwyczaj w formie metalowych skrytek lub boksów. Co ciekawe, ten model jest także najczęściej spotykany w krajach Europy Zachodniej.

Koszt magazynów self storage

Ceny za wynajem magazynów samoobsługowych są zależne od wielu czynników, w tym od rozmiaru wynajmowanej przestrzeni oraz długości umowy. W Polsce, magazyn na wynajem okęcie o powierzchni 1 m² na miesiąc, koszt wynosi około 80 zł netto. Istnieją jednak kraje, takie jak Węgry czy Litwa, gdzie ceny są niższe, dochodzące do równowartości około 50 zł za m². Z drugiej strony, w niektórych krajach ceny są wyższe, jak w Niemczech, gdzie wynoszą około 100 zł, a w Szwajcarii za wynajem 1 m² na miesiąc trzeba zapłacić równowartość około 240 zł.