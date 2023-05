Zatrzymany nietrzeźwy kierowca posiadający narkotyki

Funkcjonariusze policji z zabrzańskiego posterunku zatrzymali jednego mężczyznę, który miał przy sobie torbę zawierającą narkotyki. Co więcej, okazało się, że kierował samochodem będąc pod wpływem alkoholu. Istnieje możliwość, że zostanie skazany na maksymalnie 3 lata pozbawienia wolności. Obecnie trwają śledztwa w tej sprawie.

Podczas nocnego patrolu na ulicy Gwareckiej, funkcjonariusze wywiadowcy zauważyli peugeota i zdecydowali się go zatrzymać. Reakcja 50-letniego kierowcy z Zabrze na widok policji była pełna nerwowości, co wydawało się podejrzane. Podczas przeprowadzanej kontroli, funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna posiadał woreczek z białym proszkiem. Późniejsze badania laboratoryjne potwierdziły, że substancja była amfetaminą. Dodatkowo, kierowca został poddany badaniu na zawartość alkoholu, które wykazało, że miał w organizmie promil alkoholu. 50-latek został aresztowany i umieszczony w policyjnym areszcie. W związku z posiadaniem narkotyków oraz prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, grozi mu kara pozbawienia wolności wynosząca do 3 lat. Postępowanie w tej sprawie nadal trwa.