Jak wybrać idealny prezent dla dziadka? Trzy proste porady od Toys4Boys

Kupując prezent dla dziadka, łatwo jest wpaść w pułapkę banałów. A przecież tak wcale być nie musi. Wystarczy trochę ruszyć głową, żeby wpaść na świetne pomysły. Jeśli szukasz prezentu dla dziadka na urodziny, Dzień Dziadka, imieniny lub Święta to w Toys4Boys znajdziesz oryginalny, praktyczny lub elegancki i wyjątkowy prezent dla dziadka na każdą okazję.

Prezent dla dziadka niekoniecznie po dziadkowemu

Dziadkowie mają tyle wspólnego ze starszymi panami o lasce, co Boże Narodzenie ze śniegiem w ostatnich latach – niby się zdarza, ale bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Dlatego wybierając prezent dla dziadka, warto odrzucić te skojarzenia i poszukać czegoś, co będzie się mniej kojarzyło z dostojnym wiekiem, a bardziej z energią, której przecież wielu dziadkom wcale nie brakuje.

No zgoda, trudno oczekiwać po dziadku zdrowia dwudziestolatka, więc różne pomocne gadżety, które pozwolą wypocząć i się zrelaksować będą jak najbardziej na miejscu. Czy to masażery różnego typu, czy podstawki pod książki, dzięki którym lektura będzie prostsza, czy nawet horyzontalne okulary, żeby można było czytać w łóżku. Serio, jest wiele pomysłów na prezent dla dziadka, które po prostu pozwalają spokojnie spędzać czas wolny na odpoczywaniu. Nie ma żadnego powodu, żeby poszukiwania prezentu prowadzić w sklepie z laskami!

Prezent dla dziadka na urodziny? Przecież dziadkowie mają zainteresowania!

Idźmy dalej – dziś przecież dziadkowie nie zajmują się siedzeniem w bujanym fotelu. Wielu z nich cały czas uwielbia majsterkować, nie brakuje i takich, którzy uprawiają jakiś sport. Być może nie są to biegi maratońskie (choć kto wie?), ale to też warty rozważenia trop. Wybierając prezent dla dziadka na urodziny, warto kierować się nie PESEL-em, tylko raczej zainteresowaniami.

Od gadżetów kuchennych, przez elektronikę (niekoniecznie tylko modele dla seniorów), aż po narzędzia czy lupę dla majsterkowicza. To wszystko są prezenty, które mogą dziadkowi przypaść do gustu. Urodziny to z kolei okazja na tyle piękna, że warto sięgnąć do portfela trochę głębiej, niż tylko wysyłając kartką z życzeniami. Ta będzie wspaniałym dodatkiem, ale raczej nie powinna stanowić już całości prezentu.

Przejrzyj uważnie w myślach listę zainteresowań, które kojarzą Ci się z dziadkiem: czytanie, dobre filmy, wędkarstwo, sport, motoryzacja – każdy z tych tropów może doprowadzić Cię do ciekawych pomysłów na prezent.

Prezent dla dziadka na imieniny może mu pomóc na co dzień

Tak bardzo, jak byśmy chcieli, żeby dziadkowie zawsze byli aktywni, tak bardzo czasem się to nie udaje. A może inaczej – wyższy poziom aktywności wymaga też dłuższej regeneracji. Tu znów więc wraca temat masażerów karku, ręcznych masażerów czy mat do hydromasażu. Szykując prezent dla dziadka na imieniny, można też wejść trochę głębiej w ofertę prezentów praktycznych: uchwyty do wanien, akcesoria do ćwiczeń i rehabilitacji, ciepłe koce lub poduszki elektryczne. To dopiero początek, a każdy z tych gadżetów pozwala w pełni wypocząć i cieszyć się życiem.

Szykując prezent dla dziadka, na pewno nie należy podkreślać jego wieku, ale warto gdzieś sobie w myślach odnotować, że nawet jeśli dziadek się do tego nie przyznaje, to na pewno ma czasem ochotę po prostu sobie odpocząć i nie robić zupełnie nic. W końcu – kto by nie miał!?

Gdzie znajdziesz dobre prezenty dla dziadka? Oczywiście w Toys4Boys!

Sklep z prezentami Toys4Boys to nie tylko śmieszne gadżety, ale przede wszystkim prezenty dla każdego i na każdą okazję. Urodziny lub imieniny dziadka? Coś wspólnie znajdziemy! Mamy większość prezentów, o których pisaliśmy wyżej i całą masę takich, o których nie wspomnieliśmy. Zajrzyj, wybierz i sprawdź dziadkowi radość prezentem na każdą okazję.