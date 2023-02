Dachowanie samochodu na drodze – pomoc policji [video]

Niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze jest pewnym sposobem na kłopoty. Przykładem takiej niebezpiecznej sytuacji jest nagranie, które zarejestrowała kamera radiowozu policji. W wyniku utraty kontroli nad pojazdem, kierująca hyundaiem dachowała i wylądowała w rowie przy drodze. Na szczęście, 40-letnia kobieta i jej dwójka dzieci uszli z siniakami i stratami materialnymi.

Zdarzenie miało miejsce 19 lutego przed godziną 15:00 na drodze krajowej nr 40 w gminie Rudziniec, na granicy województw opolskiego i śląskiego. Po otrzymaniu informacji o wypadku, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich powiadomili pogotowie oraz gliwickich policjantów i udzielili pomocy poszkodowanym. Przystąpili do uwalniania osób z przewróconego pojazdu, założyli opatrunki i przewieźli ich na badania do szpitala. Podczas gdy gliwiccy policjanci zajmowali się obsługą kolizji, strzeleccy mundurowi opiekowali się pozostawionym na miejscu wypadku psem. Zidentyfikowali właściciela zwierzęcia i przekazali go pod opiekę tymczasowych opiekunów.

Z uwagi na to, że zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę radiowozu, publikujemy filmik, który ma przypomnieć kierowcom o konieczności dostosowania prędkości do panujących warunków na drodze. Warto zastanowić się nad swoimi umiejętnościami i nie przeceniać zdolności swojego pojazdu.

źródło: Policja Śląska