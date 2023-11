A może rękodzieło? Kilka pomysłów na prezenty dla najbliższych

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:59 pm• Ciekawostki

Rękodzieło to doskonały pomysł na wyjątkowe prezenty dla naszych najbliższych. Przede wszystkim dlatego, że ręcznie robione produkty są, tak jak nasze uczucia dla naszych najbliższych, unikatowe.

Dlaczego właśnie rękodzieło?

O tym już po części było powiedziane we wstępie. Najważniejszą cechą przedmiotów ręcznie robionych jest to, że zawsze mają osobisty charakter oraz to, że są unikatowe. „Nie ma takiej samej rzeki” – kiedyś pisała Wisława Szymborska. To samo można powiedzieć o rękodziele – nie ma dwóch identycznych przedmiotów. Każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Jeśli wybierzesz upominek ręcznie robiony, masz pewności, że twój bliski otrzyma rzecz, która jest jedyna w swoim rodzaju.

Rękodzieło niejedno ma imię

Niewątpliwie jednym z argumentów za tym, żeby wśród rękodzieła poszukać upominków dla naszych bliskich jest bogactwo form kryjących się wśród ręcznie wykonanych przedmiotów. Znajdziemy tutaj pomysły na prezenty dla dzieci, dorosłych i osób starszych, kobiet i mężczyzn, znajdziemy przedmioty bardzo osobiste (jak biżuteria), ręcznie robione ubrania i dodatki do ubrań (np. swetry robione na drutach, czapki na szydełku) czy ozdoby i elementy wyposażenia wnętrz, a także rękodzieło artystyczne (np. obrazy czy rzeźby wykonywane różnymi technikami).

Pomysły na prezenty od rękodzielników

Jak wspomniano wyżej, w kategorii rękodzieła znajdziemy bardzo szeroki wachlarz produktów z różnych dziedzin i w różnych cenach. Wiele pomysłów na wyjątkowe upominki znajdziecie w serwisie z rękodziełem i sztuką pod adresem www.artwitryna.pl. Poniżej kilka naszych pomysłów na rękodzielnicze prezenty:

Ręcznie robiona biżuteria – biżuteria handmade to zawsze doskonały pomysł na prezenty dla kobiet i dziewcząt. Zakładki do książek – ręcznie malowane to prawdziwe małe dzieła sztuki, ale znajdziemy wśród ręcznie robione zakładki wykonane techniką decoupage, stworzone z żywicy epoksydowej, zakładki z filcu, a nawet wykonywane na szydełku! Każda z nich może być ciekawym drobnym upominkiem dla miłośnika książek. Świece ręcznie robione – wykonywane najczęściej z wosku sojowego, rzepakowego lub naturalnego wosku pszczelego. Takie świece są pomysłem na uniwersalny prezent niemal dla każdego, znajdziesz je tutaj: https://artwitryna.pl/kategoria-produktu/swiece-sojowe-i-swiece-z-wosku-pszczelego/ Ręcznie robione ozdoby do domu – tu znajdziemy łapacze snów, obrazy, plakaty, rzeźby, poduszki, stroiki i wiele innych przedmiotów robionych różnymi metodami rękodzielniczymi i mającymi różny charakter. Karki okolicznościowe – ręcznie robione kartki do doskonały pomysł na upominek niemalże na każdą okazję – od świąt bożego narodzenia, przez urodziny i imieniny, po kartki gratulacyjne z tytułu życiowych osiągnięć. Niewielką galerię kartek znajdziesz tutaj: https://artwitryna.pl/kategoria-produktu/kartki-okolicznosciowe-recznie-robione/

Na koniec warto nadmienić, że kupując rękodzieło, nie tylko możemy się cieszyć z posiadania niezwykłych, wyjątkowych przedmiotów, ale także, wspieramy działalność polskich rękodzielników i pomagamy im wytrwać w nierównej walce z rzeczami z masowej produkcji.

