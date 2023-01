Jak zapewnić odpowiednią higienę podczas ważenia nawet do 200 kg

Przeprowadzanie ważenia odgrywa istotną rolę w wielu branżach, również w takich, w których szczególnie istotna jest higiena. Mowa choćby o branży farmaceutycznej czy medycznej, ale też spożywczej. W jaki sposób można zadbać o właściwą higienę, ważąc ciężkie towary, których ciężar dochodzi nawet do 200 kg? Okazuje się, że wcale nie jest to takie trudne.

Odpowiedni czujnik tensometryczny

Aby mieć pewność, że nie dojdzie do zanieczyszczenia towaru, trzeba po prostu zastosować właściwy czujnik tensometryczny. Mowa o modelu przeznaczonym do stosowania w sytuacjach szczególnego zapotrzebowania na najwyższy poziom higieny. Warunek ten spełnia między innymi przetwornik PW37P. Co go wyróżnia? Dowiesz się tego z dalszej części tekstu.

Odporność na zabrudzenia i proste czyszczenie

O higieniczności czujnika tensometrycznego można mówić tylko w sytuacji, gdy jest on odporny na zanieczyszczenia, a kiedy już mimo wszystko się pojawią, łatwo można się ich pozbyć. Taki jest właśnie przetwornik wagi PW37P. Jego powierzchnia jest całkowicie gładka, zatem każdy płyn spływa z niej w ciągu chwili. Natomiast jeśli na powierzchni osiądą zanieczyszczenia, wystarczy moment, aby je usunąć. Co więcej, powierzchnia jest pozbawiona jakichkolwiek szczelin, w których mogłyby zalegać zanieczyszczenia. Urządzenie posiada uszczelnienie hermetyczne.

Niezastąpiona stal nierdzewna

Aby dany przetwornik czy dowolne inne urządzenie można było stosować w branży spożywczej, musi być wykonane z odpowiednich materiałów. Po pierwsze nie mogą one same w sobie stanowić zagrożenia higienicznego. Po drugie, powinny tworzyć środowisko nieprzyjazne rozwojowi drobnoustrojów. Warunki te spełnia stal nierdzewna, z której wykonano przetwornik wagi PW37P. Ponadto stal odpowiada za dużą wytrzymałość urządzenia, a tym samym jego długą żywotność. Również dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej przetwornik ten jest w stanie znosić obciążenia nawet do 200 kg, jednocześnie zapewniając wyjątkowo trafne pomiary nawet w największych zakresach znamionowych.