Jaka jest najdłuższa ulica w Zabrzu?

Najdłuższą ulicą w Zabrzu, a jedną z najdłuższych w Polsce, jest ul. Wolności. To ponad 9‑kilometrowa arteria, która historycznie i współcześnie łączy zachodnie granice miasta z Gliwicami i wschód z Rudą Śląską, pełniąc wieloaspektową rolę komunikacyjną, gospodarczą i kulturalną.

Ul. Wolności – imponująca długość i znaczenie

Ulica Wolności liczy około 9,5 km długości – stanowi główną oś w układzie miasta i jedną z najdłuższych ulic w Polsce. Rozciąga się od granicy Zabrza z Gliwicami na zachodzie, aż do granicy z Rudą Śląską na wschodzie.

Historyczne początki – Kronprinzenstrasse

Początki tej ulicy sięgają początków XIX wieku – została wytyczona między 1819 a 1830 rokiem jako bita droga łącząca Gliwice z Królewską Hutą. Wtedy nosiła nazwę Kronprinzenstrasse (Ulica Następcy Tronu), na cześć Fryderyka Wilhelma IV.

Z czasem, wraz z rozwojem przemysłowym, droga stała się główną arterią dla ówczesnej największej wsi Europy (Zabrze stało się miastem w 1905 r.). Już w XIX wieku położono przy niej torowiska tramwajowe – były to pierwsze tramwaje na Górnym Śląsku, kursujące między Gliwicami, Zabrzem i Chorzowem.

Funkcje współcześnie – komunikacja, rekreacja, dziedzictwo

Dziś ul. Wolności pełni liczne funkcje:

Komunikacyjna – główny trakt komunikacyjny, przy którym wciąż kursują tramwaje, łącząc wschód i zachód miasta.

Reprezentacyjna – w centrum przy placu Dworcowym przekształcona w deptak z kamienicami i kawiarniami.

Kulturowa i turystyczna – znajduje się tu wiele zabytków: kościoły (św. Andrzeja Apostoła, św. Franciszka, św. Jadwigi), skansen „Królowa Luiza”, dawny hotel Admiralspalast.

Niezwykłe liczby i ciekawostki

Ulica ma ponad 200 lat – nazwa Wolności obowiązuje od 1945 r. przedtem była Kronprinzenstrasse.

Ma kilometry długości – według różnych źródeł od 8,85 km do 9,5 km.

Znajduje się na niej linia tramwajowa funkcjonująca od końca XIX wieku.

Inne długie ulice w regionie – kontekst

Choć najdłuższa w Zabrzu i jedną z najdłuższych w Śląsku, ul. Wolności nie jest najdłuższą w samym województwie – ta zaszczytna pozycja należy do ulicy w Częstochowie o długości ponad 15 km . Mimo to, w kontekście metropolii Śląskiej, Wolności jest bezkonkurencyjna pod względem długości i znaczenia.

Podsumowanie

Ulica Wolności to bezsprzecznie najdłuższa ulica w Zabrzu – ponad 9 km arterii, która od 200 lat łączy kluczowe obszary miasta i regionu. Jej historia od Kronprinzenstrasse do współczesnego deptaka świadczy o roli, jaką odgrywała w rozwoju Górnego Śląska. Dziś to symbol dziedzictwa, komunikacji i miejskiej codzienności – miejsce, gdzie przeszłość splata się z przyszłością.

