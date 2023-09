Jakie mole możesz spotkać w domu?

Wśród niechcianych domowych lokatorów mole zajmują czołowe miejsce. Te niepozorne owady wydają się nieszkodliwe, jednak w rzeczywistości potrafią narobić sporych strat zarówno w garderobie czy szafie, jak i w zapasach żywności. Dlatego, gdy zobaczysz choćby jednego małego intruza, nie czekaj. Sięgnij po specjalistyczne środki na mole ubraniowe lub spożywcze.

Jakie szkodniki należy tępić?

Popularne środki zwalczające mole, zarówno ubraniowe, jak i spożywcze, są skuteczne wobec najczęściej występujących szkodników. Insekty należące do różnych podgatunków nieznacznie różnią się między sobą m.in. barwą czy kształtem skrzydeł. Mimo że nie są większe niż kilka milimetrów, potrafią narobić ogromnych szkód – trwale uszkodzą ulubiony sweter czy futro. Ich krewniacy ukrywający się w kuchni oraz spiżarniach skutecznie zanieczyszczają zapasy produktów sypkich (kasz, ryżu, mąki czy makaronu), przez co nadają się one do wyrzucenia. Dlatego warto w odpowiedniej chwili kupić sprawdzony środek na mole spożywcze lub odpowiednią pułapkę na szkodniki ubrań.

Mole ubraniowe – jak się ich pozbyć?

Szkodniki te składają jaja w niewielkich zakamarkach i szczelinach, przez co ciężko je wytępić. Zaznaczają swoją obecność niewielkimi dziurkami w ubraniach czy tkaninach obiciowych oraz charakterystycznym zapachem stęchlizny. Profesjonalne środki na mole ubraniowe pomogą Ci skutecznie pozbyć się tych problemów.

Zanim jednak kupisz odpowiedni preparat, przejrzyj i przewietrz szafy oraz garderobę. W ten sposób usuniesz dorosłe osobniki. Niewidoczne dla oka larwy oraz pozostałe ćmy wytępisz dzięki środkom zwalczającym mole bytujące na ubraniach. Są one wykonane z estetycznych i nieszkodliwych materiałów (podobnie jak środek dobrej jakości zwalczający mole spożywcze), dzięki czemu możesz je postawić w dowolnym miejscu. Ich skuteczność wynika z tego, że są nasączone feromonami wabiącymi. Skuszone owady zostają przyklejone do warstwy kleju i giną. Warto przy tym dodać, że popularne środki na mole ubraniowe są wolne od insektycydów czy innych trujących substancji.

Jaki środek jest skuteczny na mole bytujące w produktach spożywczych?

Szkodniki żywności należy jak najszybciej tępić. Najlepiej zrobić to dwuetapowo. Po przejrzeniu i ręcznym usunięciu zepsutych zapasów mąki czy ryżu (charakterystyczne dla moli są np. „pajęczynowe” naloty na produktach czy wygryzienia w torebkach ryżu), kup i zamontuj odpowiedni środek na mole spożywcze.

Na rynku dostępne są m.in. pułapki feromonowe nasączone nieszkodliwymi substancjami wabiącymi. Nęcony egzemplarz przykleja się to specjalnej powierzchni i ginie. Inną opcją jest środek wabiący mole spożywcze światłem. Również ma lepką warstwę, która unieruchamia dorosłe osobniki i larwy. W sprzedaży można znaleźć ponadto pułapki wyposażone w specjalną kratkę, która ułatwia zliczenie wyłowionych szkodników.

Niezależnie od tego, z jakim rodzajem moli się borykasz, zacznij je tępić od razu, gdy się pojawią. Najlepiej zastosuj preparaty, które są skuteczne wobec różnych gatunków.