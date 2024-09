Jakie są metody leczenia zaburzeń osobowości?

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:53 pm• Ciekawostki

Zaburzenia osobowości to jedne z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych w społeczeństwie. Według niektórych badań, kryteria diagnostyczne przynajmniej jednego z ich rodzaju spełnia nieco ponad 10% ogólnej populacji. Mogą one przybierać przeróżne postaci, jednak ich wspólnym czynnikiem jest to, że znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie osobie, która się z nimi zmaga. Nierzadko, aby uporać się z przykrymi objawami zaburzeń osobowości, dotknięci nimi ludzie potrzebują specjalistycznej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Przedstawiamy, jakie metody leczenia tych schorzeń cechują się największą skutecznością.

Psychoterapia psychodynamiczna

Jedną z najczęściej stosowanych metod leczenia zaburzeń osobowości, cechująca się wysoką skutecznością, jest terapia psychodynamiczna. To podejście terapeutyczne, które opiera się na założeniu, że życiem człowieka kierują wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy, często ze sobą sprzeczne, ukryte potrzeby i nierozwiązane w przeszłości konflikty intrapsychiczne. To właśnie te czynniki w zaburzeniach osobowości powodują niepożądane, utrudniające życie i negatywnie wpływające na psychikę czy relacje międzyludzkie osoby reakcje, zachowania czy myślowe schematy. Terapia psychodynamiczna zachęca pacjenta do swobodnego dzielenia się swoimi myślami i potrzebami, także tymi, które mogą być uznawane za wstydliwe lub są skrywane na co dzień. Skupia się również na głębokiej analizie źródeł problemu. Pomaga tym samym w rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów, przepracowaniu trudnych doświadczeń z przeszłości i w zmianie negatywnych schematów myślowych czy schematów działania na zdrowsze. Wszystkie te aspekty mogą doprowadzić do trwałych, korzystnych zmian w osobowości, a tym samym – w codziennym funkcjonowaniu. Między innymi w tym nurcie terapię prowadzą psychoterapeuci z Poradni Harmonia – również w formie zdalnej (https://poradnia-harmonia.pl/pomoc-on-line/).

Terapia poznawczo-behawioralna

Alternatywnym nurtem terapeutycznym stosowanym w leczeniu zaburzeń osobowości jest terapia poznawczo-behawioralna lub też jej odmiany (https://poradnia-harmonia.pl/). W przeciwieństwie do podejścia psychodynamicznego, bardziej niż na analizie źródła problemu koncentruje się na tym, co jest tu i teraz. U jej podstaw leży założenie, iż ludzkie zachowania i emocje zależą od wyuczonego schematu reagowania na otaczającą nas rzeczywistość, przy czym to, jak ją interpretujemy, nie zawsze jest dla nas korzystne. Schematy te oraz procesy poznawcze da się jednak zmienić – i to właśnie nad tym w największej mierze skupia się terapia poznawczo-behawioralna. Jest ukierunkowana na cel, ustrukturyzowana i oparta o współdziałanie, a więc wymaga aktywnego udziału pacjenta w procesie terapeutycznym. Nurt ten jest szczególnie pomocny w leczeniu zaburzenia osobowości z pogranicza (borderline), choć nie tylko.

W leczeniu niektórych zaburzeń osobowości stosuje się także farmakoterapię, przy czym trzeba podkreślić, że powinna ona pełnić jedynie uzupełnienie dla psychoterapii. Samo przyjmowanie leków nie zmieni bowiem mechanizmów myślenia, zachowania i reakcji osoby, nie rozwiąże także jej osobistych problemów.

