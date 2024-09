Nudności i wymioty – nie tylko objaw ciąży

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:49 pm• Ciekawostki

Często kobiety, które starają się zajść w upragnioną ciążę, próbują doszukać się objawów poczęcia niemalże we wszystkich zmianach, które zachodzą w ich organizmie. Jednym z najbardziej typowych objawów ciąży są nudności i wymioty. Nic więc dziwnego, że kiedy pojawia się ta dolegliwość, utożsamiana jest ona z ciążą. Należy jednak pamiętać, że nudności i wymioty równie często towarzyszą różnych schorzeniom, takim jak zatrucie pokarmowe czy infekcje wirusowe.

Czym są nudności i wymioty?

Na początku należy podkreślić, że nudności i wymioty nie są same w sobie jednostką chorobową, a jedynie objawami chorób.

Wymioty to gwałtowne wyrzucenie treści żołądka przez usta w wyniku silnych skurczów brzucha i klatki piersiowej. Zazwyczaj przed samymi wymiotami pojawiają się nudności jako sygnał ostrzegawczy, czyli nieprzyjemne uczucie potrzeby zwymiotowania.

Przyczyny nudności i wymiotów

Jak już zostało wspomniane, nudności i wymioty ją objawami innych dolegliwości, np. zatruć pokarmowych czy infekcji, dlatego też trudno mówić tutaj o jednoznacznych przyczynach. Ich spektrum jest bardzo szerokie, a mogą należeć do nich m.in.:

Zażywanie niektórych leków: Niektóre leki mogą powodować nudności i wymioty, dlatego też zawsze należy dokładnie czytać ulotkę, na której znajdują się informację o skutkach ubocznych, a także o prawdopodobieństwu pojawienia się ich.

Zatrucia pokarmowe: Zatrucia pokarmowe to jeden z najczęstszych objawów nudności i wymiotów. Zatruć można się nieświeżym jedzeniem, używkami czy toksycznymi substancjami. Wówczas wymioty są reakcją obronną organizmu.

Choroby układu pokarmowego: Nudności i wymioty mogą towarzyszyć wszelkim chorobom i dolegliwościom układu pokarmowego, takim jak nietolerancje pokarmowe, zespół jelita drażliwego, nieswoiste zapalenia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego czy guzy jelit.

Zmiany hormonalne: Nudności i wymioty mogą być spowodowane również wszelkimi zmianami hormonalnymi, np. wskutek antykoncepcji hormonalnej czy ciąży.

Choroby narządów: Nudności i wymioty towarzyszą także przy wielu chorobach narządów, np. wątroby (zapalenie, marskość, niewydolność), trzustki (zapalenie, nowotwór), układu moczowego (mocznica, kolka nerkowa), błędnika (choroba lokomocyjna, nowotwór).

Diagnostyka i leczenie

Niezależnie, czy wymioty są łagodne i krótkotrwałe, czy ostre i przewlekłe, podczas ich trwania bardzo szybko dochodzi do odwodnienia organizmu oraz do zaburzeń elektrolitowych, co w konsekwencji może prowadzić do dalszych powikłań. Dlatego też należy zadbać o ciągłe nawodnienie oraz uzupełnienie utraconych elektrolitów. Można to zrobić w domu poprzez picie odpowiedniej ilości wody, a także roztworu elektrolitów, które można nabyć w aptece bez recepty. W cięższych przypadkach wymagana jest hospitalizacja i nawadnianie poprzez kroplówkę.

Jeśli nudności i wymioty nie ustają, a ich podłoże jest nieznane, należy udać się do lekarza internisty, który na podstawie wywiadu pokieruje dalszą diagnostykę lub skieruje pacjenta do specjalisty.

Nudności i wymioty a ciąża

Kobiety, które starają się o dziecko, mogą utożsamiać nudności i wymioty jako wczesne oznaki ciąży. Oczywiście, jest to możliwe, gdyż symptomy te są jednymi z najwcześniej występujących u przyszłych mam. Należy jednak pamiętać, że mogą się one okazać fałszywymi oznakami ciąży, a ich występowanie może mieć zupełnie inne podłoże. Zrozumienie tego aspektu jest niezwykle ważne, gdyż nieleczone nudności i wymioty mogą być groźne dla zdrowia, a nawet dla życia. Aby poznać więcej fałszywych symptomów ciąży, zapraszamy do naszego poradnika – https://allwimin.com/pl/artykul/falszywe-objawy-ciazy/

