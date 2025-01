Kapitan Górnika Zabrze – Erik Janža

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:49 am• Ciekawostki

Kapitan Górnika Zabrze to zawodnik, który symbolizuje sportową dumę i ducha walki klubu z Roosevelta. Obecnie funkcję tę sprawuje Erik Janža, reprezentant Słowenii, urodzony 21 czerwca 1993 roku w Mariborze. Ten lewy obrońca, a czasem lewy pomocnik, trafił do Górnika w 2019 roku, podpisując wtedy dwuletni kontrakt. Jego piłkarska droga zaczęła się jednak dużo wcześniej, w rodzinnym regionie. Poniżej znajdują się najistotniejsze informacje o jego karierze, znaczeniu roli kapitana w zespole i wpływie na grę Górnika Zabrze.

Kariera w słoweńskich klubach

Erik Janža jako junior trenował w ND Mura 05. Był to rok 2002, gdy zaczął stawiać pierwsze kroki w drużynie z Murskiej Soboty. W 2010 roku doczekał się promocji do pierwszego zespołu, co oznaczało przejście na zawodowy poziom rozgrywek. 8 sierpnia 2010 zadebiutował w drużynie seniorów ND Mura 05. Miał wówczas 17 lat. Ten dzień zapamiętał nie tylko on, lecz także kibice, bo mecz zakończył się remisem 1:1. Rywalem był Interblock Lublana, znany z wychowywania utalentowanych piłkarzy.

W pierwszym sezonie Erik Janža przyczynił się do awansu ND Mura 05 do słoweńskiej ekstraklasy. Pozostał tam do końca 2012 roku. W tym czasie zdobył zaufanie trenerów i środowiska piłkarskiego, stawiając na agresywny, a zarazem zdyscyplinowany styl gry. Miał też okazję ugruntować swoją pozycję jako lewy obrońca i lewy pomocnik. W 2013 roku zdecydował się na zmianę otoczenia, przechodząc do NK Domžale. W nowym klubie zadebiutował 3 marca 2012 (co z pozoru wydaje się niezgodne z chronologią, ale tak właśnie pokrywają się terminy meczów zaległych), kiedy to NK Domžale zmierzyło się z FC Koper. W Domžalach Janža pokazał szybkość, odpowiedzialność na boisku i umiejętność włączania się w akcje ofensywne. Z tą drużyną dwukrotnie zajął 3. miejsce w lidze (w sezonie 2012/2013 oraz 2014/2015).

Przygoda z NK Maribor i sukcesy krajowe

W zimowym okienku transferowym 2015 roku Janža podjął wyzwanie gry w NK Maribor. Ten ruch uchodził za wyraźne potwierdzenie, że jest piłkarzem godnym zaufania na boiskach najwyższej klasy rozgrywek słoweńskich. W Mariborze zadebiutował 28 lutego 2015 w meczu przeciwko ND Gorica, wygranym aż 5:1. Świadczyło to o wielkiej dominacji zespołu, ale też o udanym starcie nowego zawodnika w jednym z najważniejszych klubów Słowenii.

W sezonie 2014/2015 Maribor sięgnął po tytuł mistrza Słowenii. Dla Janžy był to bez wątpienia krok w przód w jego karierze. Latem 2015 klub zdobył także Superpuchar Słowenii, co potwierdziło mocną pozycję drużyny na krajowej scenie piłkarskiej. W tym czasie Janža zyskiwał doświadczenie w meczach o stawkę, co owocowało solidną pracą w defensywie i rosnącymi umiejętnościami w wyprowadzaniu piłki spod własnej bramki.

Transfer do Górnika Zabrze

28 czerwca 2019 Erik Janža podpisał dwuletni kontrakt z Górnikiem Zabrze. Następnie, 22 lipca 2019, zadebiutował w polskiej ekstraklasie w zremisowanym 1:1 meczu z Wisłą Płock. Z początku fani Górnika obserwowali go jako obiecującego piłkarza, który potrafi wnieść do gry dynamikę. Jednak do pełnego zyskania zaufania potrzebne były konkretne występy na wysokim poziomie.

W ciągu kolejnych miesięcy Janža stał się jednym z kluczowych elementów zespołu. Trenerzy doceniali go za uniwersalność — mógł występować jako lewy obrońca, ale w razie potrzeby z powodzeniem zajmował pozycję bocznego pomocnika. Kibice doceniali jego poświęcenie, przygotowanie fizyczne i waleczność. Górnik Zabrze to klub z bogatą historią, 14-krotny mistrz Polski, co wiąże się z wielkimi oczekiwaniami wobec każdego nowego gracza. Janža nie zawiódł.

Z biegiem czasu stał się jednym z liderów w szatni. Dzięki temu funkcja kapitana przestała być dla niego jedynie marzeniem, a stała się naturalnym etapem rozwoju w drużynie. Jego pewność siebie rosła, podobnie jak zaufanie sztabu szkoleniowego. Kiedy w meczach Górnika czegoś brakowało, Janža często zagrzewał kolegów do walki i wydawał proste, stanowcze polecenia, zgodne z założeniami taktyki. W Górniku doceniono ten aspekt przywódczy, oddając mu opaskę kapitańską.

Pierwszy gol w Ekstraklasie i umacnianie pozycji

21 listopada 2021 w meczu przeciwko Legii Warszawa, zakończonym wynikiem 3:2, Janža zdobył swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Odpowiednio wykorzystał nadarzającą się okazję w ofensywie, demonstrując dokładne wykończenie. Ten moment był ważny zarówno dla zawodnika, jak i dla kibiców, którzy chętnie oglądają obrońcę włączającego się do ataków. Zespół z Zabrza odniósł zwycięstwo nad cenionym rywalem.

Statystyki Janžy stopniowo się poprawiały, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie jego kontaktów z piłką i udanych odbiorów. Nie bez znaczenia pozostaje także rola w reprezentacji Słowenii. Piłkarz ma na koncie 19 występów w kadrze (według dostępnych danych), w których zdobył 3 gole. Dla Górnika jest to potwierdzenie, że zespół ma w szeregach zawodnika znającego standardy międzynarodowego futbolu. Uczestnictwo w Mistrzostwach Europy 2024 jedynie wzmacnia jego reputację.

Charakterystyka stylu gry i rola kapitana

Janža jest piłkarzem o wzroście 175 cm, co w nowoczesnym futbolu często oznacza potrzebę rekompensowania braków fizycznych walecznością i inteligencją boiskową. Jego zadania nie sprowadzają się wyłącznie do obrony. Potrafi budować akcje w bocznym sektorze boiska i szukać okazji do dośrodkowań. Gdy w Górniku przechodzi się z obrony do ataku, kapitan chętnie podejmuje ryzyko wyjścia wyżej i współpracuje z napastnikami.

Bycie kapitanem w Górniku Zabrze to wyzwanie, z uwagi na oczekiwania rzeszy oddanych fanów. Słynny Klub Kibica Górnika bywa niezwykle wymagający wobec całego zespołu, a rola przywódcy w trudnych momentach spoczywa na Janžy. Zawodnik odznacza się jednak spokojem i koncentracją. W czasie meczów stara się utrzymywać porządek i dyscyplinę w formacji obronnej, co ma duże znaczenie w taktyce trenera.

Umowa w Górniku i plany na przyszłość

Od 1 lipca 2019 Janža nieprzerwanie występuje w barwach Górnika. Dotychczasowy kontrakt zawarty na 2 lata zdążył zostać przedłużony. Według informacji klubowych z 15 czerwca 2024, nowa umowa kapitana obowiązuje do 30 czerwca 2026, z opcją wydłużenia o kolejny rok. Taki ruch świadczy o zaufaniu, jakim piłkarz cieszy się wśród władz klubu i sztabu szkoleniowego. Klub zamierza dalej budować skład w oparciu o sprawdzonych liderów.

Dla kibiców Zabrza to dobra wiadomość. Górnik od lat walczy, by wrócić do czołówki Ekstraklasy i nawiązać do dawnych sukcesów. Tacy piłkarze jak Janža wnoszą stabilizację w formacji obronnej, a jednocześnie inspirują młodszych kolegów. Ci, którzy stawiają pierwsze kroki w seniorskim futbolu, widzą w kapitanie przykład konsekwencji i determinacji.

Międzynarodowe doświadczenie i reprezentacja

W reprezentacji Słowenii Janža debiutował jako obiecujący zawodnik z lig krajowych. Aktualnie ma już 19 meczów w kadrze i 3 gole. Taki dorobek wskazuje, że potrafi zdobyć się na kluczowe akcje również na poziomie międzynarodowym. Dyscyplina wypracowana w klubach słoweńskich i w Górniku przekłada się na solidność w defensywie. Na boisku współpracuje z innymi reprezentantami, którzy na co dzień występują w różnych ligach europejskich.

Dzięki udziałowi w Mistrzostwach Europy 2024 zyskał kolejną okazję do rozwoju. Euro to turniej wymagający pełnej koncentracji, spotkania z mocnymi przeciwnikami i presja wyników. Dla gracza z Zabrza to nie tylko wyzwanie, ale też moment, by sprawdzić się przeciwko topowym piłkarzom. Każdy taki występ doceniają także trenerzy Górnika, bo wraca do klubu jeszcze bardziej doświadczony.

Znaczenie dla kibiców i klubu

Publiczność na stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu słynie z głośnego dopingu i przywiązania do klubowych barw. Piłkarz, który zakłada opaskę kapitana Górnika, staje się automatycznie twarzą drużyny. Odpowiada za mobilizację kolegów, kontakt z sędzią i próbuje wyciszyć ewentualne napięcia w trakcie meczu. Jest liderem, który w pełni reprezentuje klub na boisku.

Janža często podkreśla, że występy przed tak zaangażowaną publicznością są wyjątkowe. Kibice rewanżują mu się wsparciem i wyrazami uznania w mediach społecznościowych. Dobra gra kapitana to też powód do dumy dla całej społeczności miasta Zabrze.

