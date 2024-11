Katowice: JARMARK NA NIKISZU 6-8 XII 2024

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:50 am• Z regionu

W imieniu Organizatora Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz Miasta Gospodarza – Miasta Katowice serdecznie zapraszamy na Jarmark Na Nikiszu, który startuje już dokładnie za tydzień. Jarmark to 3 dni magii, której nie doświadczycie w żadnym innym miejscu – z kilku powodów.

Nikiszowiec jest jedną z perełek Katowic, a swoją rozpoznawalność zawdzięcza nie tylko wyjątkowej architekturze, ale także wydarzeniom organizowanym przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Katowice chętnie wspierają organizację „Jarmarku na Nikiszu”, który wpisał się w krajobraz nie tylko dzielnicy, ale i całych Katowic. Zwłaszcza w zimowej odsłonie wydarzenie to przyciąga tłumy odwiedzających. Warto skorzystać z przygotowanych atrakcji i w pierwszy weekend grudnia przyjechać na Nikiszowiec. Zachęcam jednak, by z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych skorzystać z bezpłatnych autobusów, które zostaną uruchomione specjalnie na to wydarzenie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wydarzenie zaczyna się w piątek 6. grudnia o godzinie 14.00, a kończy w niedzielę 8. grudnia o godzinie 20.00. A w tym czasie każdy znajdzie coś dla siebie. Rękodzieło – autentyczne i niepowtarzalne, wiele stanowisk z produktami spożywczymi i przetworami oraz strefę gastro z przysmakami kuchni lokalnej i regionalnej. Na zimowym Jarmarku nie może też zabraknąć klimatycznej i aromatycznej winiarni.

Na każdy dzień zaplanowaliśmy także towarzyszące atrakcje. Jarmark Na Nikiszu to znów będzie szczególny czas, który przybliży nas wszystkich do magii świąt. Warto przypomnieć przy tej okazji, że Jarmark swoją wyjątkowość zawdzięcza także temu jak i przez kogo jest organizowany oraz dzięki swoim początkom.

Jest tylko jedno takie miejsce i jeden taki jarmark – Jarmark Na Nikiszu. To hasło chociaż powstało kilkanaście lat temu, z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia. Jarmark wymyśliliśmy jako manifest społeczności dzielnicy, przeciwstawiający się jej negatywnemu i stereotypowemu postrzeganiu. Dzisiaj to jeden z największych i najbardziej klimatycznych rękodzielniczych jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce a do tego unikalny z dwóch powodów. Po pierwsze odbywa się w zabytkowym, ale bardzo żywym i prawdziwym osiedlu górniczym Nikiszowiec, któremu udało się z powodzeniem odrodzić. Po drugie tworzony jest przez organizację pozarządową, mieszkańców i partnerów lokalnych z wielką dbałością o dziedzictwo i regionalny wymiar wydarzenia – podkreśla Waldemar Jan, prezes Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych.

