KOLĘDOWANIE GOSPEL – koncert Chóru Gospel „Z Miłości” – zaprasza do ŚTI

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:32 pm• Kultura, Ruda Śląska

11 stycznia 2025 /sobota/ godz. 18.00

KOLĘDOWANIE GOSPEL

koncert Chóru Gospel „Z Miłości”

Niezwykle ciepłe przyjęcie publiczności i sukces wcześniejszych prezentacji na naszej scenie „Kolędowania Gospel”, skłonił nas do kontynuowania nowo powstającej tradycji w siedzibie ŚTI.

11 stycznia 2025 roku Chór Gospel „Z Miłości” znów zabierze nas w niezwykłą muzyczną podróż do Betlejem.

W programie koncertu usłyszymy najpiękniejsze tradycyjne oraz współczesne kolędy polskie i światowe w nowych, ciekawych aranżacjach. To będzie nie tylko spotkanie z dobrą muzyką, ale również doświadczenie duchowe. Jeszcze raz wrócimy do wydarzeń sprzed 2000 lat i wsłuchując się w świąteczne utwory będziemy mieli szanse stać się ich uczestnikami.

Na scenie wystąpią artyści z różnych zakątków Śląska, którzy przez swój muzyczny talent chcą nieść radość i nadzieję innym. Chór „Z Miłości” to nie tylko zespół muzyczny, lecz wspólnota, którą tworzą ludzie różnych wyznań chrześcijańskich, a ich największą inspiracją i pasją jest muzyka gospel. Od prawie 20 lat spotykają się na próbach w MDK Batory w Chorzowie, by rozwijać swoje talenty, ale przede wszystkim, by w gronie przyjaciół wielbić Jezusa Chrystusa i oddawać Mu cześć. To właśnie Nowonarodzony Chrystus będzie Największą Gwiazdą Świątecznego Koncertu. 11 stycznia bądźcie z nami – Pójdźmy wszyscy do stajenki!

Visited 1 times, 1 visit(s) today