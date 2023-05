Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza nagrodzone Godłem „Teraz Polska”

Dwa należące do zabrzańskiego muzeum obiekty z kolejnym prestiżowym wyróżnieniem. Dziś ogłoszono decyzję kapituły konkursu “Teraz Polska”. Obiekty należące do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu znalazły się tym samym w gronie najlepszych polskich produktów i usług.

Organizowany od ponad 30 lat konkurs Godłem “Teraz Polska” najlepsze na krajowym rynku produkty i usługi. Godło to jest najbardziej rozpoznawalnym polskim znakiem promocyjnym.

– To dla nas ogromne wyróżnienie – mówi Bartłomiej Szewczyk, Dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. – To potwierdzenie jakości świadczonych przez nas usług. Każdego dnia robimy wszystko, aby odwiedzający nas turyści wyjeżdżali z Zabrza zachwyceni naszym postindustrialnym dziedzictwem. I żeby również chętnie do nas wracali. Ta nagroda to powód dumy, nie tylko nas, ale także dla wszystkich mieszkańców mieszkańcy miasta i regionu – dodaje Dyrektor Muzeum.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jest rozpoznawalne nie tylko na polskim, ale również europejskim rynku turystycznym. To bez wątpienia największy postindustrialny kompleks w Polsce. Każdego roku zabrzańskie podziemia odwiedzają setki tysięcy turystów. Oba nagrodzone obiekty to Pomniki Historii oraz gwiazdy Szlaku Zabytków Techniki. Oba znajdują się również na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). W ostatnich latach zostały nagrodzone Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego roku. Sama Sztolnia otrzymała również dodatkowo prestiżową nagrodę Europa Nostra.

Wydobywamy atrakcje

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza to 10 kilometrów podziemnych tras turystycznych w autentycznych wyrobiskach oraz najdłuższy w Europie podziemny spływ łodziami. To także największy podziemny park maszyn górniczych i najgłębiej, bo aż 320 metrów pod ziemią, położony pub. Atrakcje te, w połączeniu z niepowtarzalną ofertą edukacyjną i rekreacyjną, sprawiają, że miejsce to nie ma odpowiedników nie tylko w Polsce, ale również w całej Europy.

Ofertę turystyczną, w tym katalog przygotowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego wycieczek, można znaleźć na stronie internetowej: https://podziemnaprzygoda.pl/

