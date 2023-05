Policja w Zabrzu poszukuje osoby podejrzewanej o kradzież kosmetyków z jednego ze sklepów na terenie centrum handlowego przy ulicy Plac Teatralny 12. Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji podjęli się prowadzenia śledztwa w tej sprawie i poszukują pomocy w ustaleniu tożsamości mężczyzny widocznego na zdjęciu.

Według relacji właściciela sklepu, mężczyzna w ciągu kilku minut dokonał kradzieży kosmetyków o łącznej wartości wynoszącej kilkaset złotych. Pracownicy ochrony zauważyli podejrzewanego, jednak nie udało im się go zatrzymać.

Śledczy prowadzący sprawę zwracają się z apelem do wszystkich, którzy rozpoznają podejrzanego na zdjęciu, aby niezwłocznie skontaktowali się z policją. Można to zrobić za pośrednictwem numerów telefonów 47 8543 610 lub 47 8543 621, a także bezpośrednio z najbliższą jednostką Policji, wybierając numer alarmowy 112. Funkcjonariusze zapewniają anonimowość informacji, co oznacza, że osoby zgłaszające mogą być pewne, że ich tożsamość nie zostanie ujawniona.

Kradzieże zdarzają się niestety na co dzień, a właściciele sklepów oraz przedstawiciele służb porządkowych mają nie lada trudność w zwalczaniu tego typu przestępstw. Dlatego każda informacja, która może przyczynić się do ujęcia sprawcy, jest bezcenna. Z pomocą świadków i zaangażowanych funkcjonariuszy policji, udało się już wielokrotnie skutecznie rozwiązać tego typu sprawy.

Zachęcamy więc wszystkich, którzy mogą mieć cenną wiedzę na temat tej kradzieży, aby skontaktowali się z policją. Każda informacja może okazać się kluczowa w prowadzonym śledztwie, a szybka reakcja na zgłoszenie może przyczynić się do skutecznego zakończenia sprawy. Pamiętajmy, że działanie na szkodę innych jest przestępstwem i należy się temu przeciwstawiać.

źródło: Policja Zabrze

Autor: red. Kamil Kamiński – Nowiny Zabrzańskie