Łukasz Skorupski wróci do Górnika Zabrze? Lukas Podolski uciął spekulacje

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:37 pm• Górnik Zabrze

W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje dotyczące możliwego powrotu Łukasza Skorupskiego do Górnika Zabrze. Reprezentant Polski jest wychowankiem zabrzańskiego klubu, dlatego pomysł szybko zainteresował kibiców. Lukas Podolski odniósł się jednak do sprawy jednoznacznie – Górnik nie rozważa obecnie takiego transferu.

Skorupski ponownie przy Roosevelta? Taki pomysł pojawił się w mediach

Temat powrotu Łukasza Skorupskiego do Zabrza pojawił się podczas dyskusji w Kanale Sportowym. Łukasz Olkowicz i Mateusz Borek rozmawiali o obsadzie bramki Górnika oraz o tym, czy klub potrzebuje wzmocnienia na tej pozycji.

Jednym z wymienionych nazwisk był właśnie Skorupski. 35-letni bramkarz reprezentacji Polski rozpoczynał swoją seniorską karierę w Górniku Zabrze, zanim przeniósł się do Włoch.

Taki ruch miałby więc również wymiar sentymentalny – doświadczony reprezentant kraju wróciłby do klubu, w którym stawiał pierwsze kroki w profesjonalnej piłce.

Lukas Podolski: „Nie rozważamy ściągnięcia Łukasza Skorupskiego”

Na reakcję Lukasa Podolskiego nie trzeba było długo czekać. Właściciel Górnika odniósł się do transferowych spekulacji w mediach społecznościowych.

– Nie rozważamy ściągnięcia Łukasza Skorupskiego do Górnika… – przekazał Podolski.

Na ten moment temat można więc uznać za ucięty. Nie ma informacji o rozmowach pomiędzy klubem a bramkarzem ani o przygotowywaniu oferty dla reprezentanta Polski.

Philipp Schulze pozostaje numerem jeden w bramce Górnika

Obecnie podstawowym bramkarzem zabrzan jest Philipp Schulze, który przejął miejsce między słupkami po zakończeniu wypożyczenia Marcela Łubika.

W pierwszych 11 spotkaniach ligowych Górnik stracił 10 bramek, a trzy mecze zakończył bez straty gola. Mimo pojawiającej się w mediach dyskusji o możliwym wzmocnieniu tej pozycji nie ma obecnie podstaw, by łączyć ze zmianą w zabrzańskiej bramce właśnie Skorupskiego.

Sam zawodnik kontynuuje karierę we Włoszech w barwach Bologni. Powrót do Zabrza pozostaje więc na razie jedynie medialną propozycją, którą Podolski jednoznacznie zdementował.

źródło: Weszło / foto. instagram.com/lukaszskorupski28

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