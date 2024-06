Lustra łazienkowe – duże czy małe?

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:45 pm• Ciekawostki

Lustro to nieodzowny element każdej łazienki. To w nim przeglądamy się podczas porannej toalety, nakładania makijażu, czy golenia się. Tylko jak je dobrać, by pasowało do aranżacji całego wnętrza? Jakich powinno być rozmiarów? Postawić na duże, czy może wybrać małe?

Jakie lustra wybrać do małych łazienek?

Najczęściej wybieranym miejscem na lustro łazienkowe jest przestrzeń nad umywalką. Generalna zasada mówi, że lustro nie powinno być od niej szersze, ale równe lub nieco węższe. Dlatego przygotowując się do zakupu, dokładnie zmierzmy szerokość umywalki oraz wysokość przestrzeni nad nią. Dolna krawędź lustra powinna kończyć się przynajmniej 5-10 cm nad powierzchnią ceramiki, aby ułatwić utrzymanie go w czystości i zabezpieczyć przed pochlapaniem. Górna linia lustra powinna znajdować się tuż poniżej źródła światła. Jak duży odstęp zostawić? To zależy od wybranego typu oświetlenia – w przypadku ozdobnych lamp powinien być większy, natomiast przy ledowych listwach wystarczy minimalny dystans.

Mierząc miejsce na lustro, musimy pamiętać, aby zmieściła się nie tylko tafla, ale i rama. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku ozdobnych, szerokich obramowań. Jeśli mamy niewiele miejsca, warto z nich zrezygnować na rzecz cienkich opraw lub wybrać opcję wklejenia lustra bezpośrednio na ścianę, tuż obok płytek.

Jakie lustra wybrać do większych łazienek?

Podobna zasada dotyczy sytuacji, gdy w łazience znajdują się dwie umywalki. Wówczas możemy zdecydować się na dwa lustra – każde o szerokości takiej jak ceramika. Powtórzona, ozdobna rama będzie wyglądała wyjątkowo dekoracyjnie. Możemy również postawić na jedną dużą, poziomą taflę, która zawiśnie nad całą szerokością blatu.

Nieco inaczej sprawa wygląda, jeśli mamy duży salon kąpielowy z wyodrębnioną sferą relaksu. W tym przypadku, oprócz lustra nad umywalką, możemy sobie pozwolić na dodatkowe, duże pionowe lustro, w którym zobaczymy całą sylwetkę. Niezależnie od stylu aranżacji wnętrza, wyjątkowo korzystnie będą wyglądać modele na mobilnych stelażach, które można przesuwać w zależności od potrzeb.

Podsumowanie

Choć mogłoby się wydawać, że dobór lustra do łazienki to prosta sprawa, warto poświęcić tej kwestii trochę uwagi, aby uniknąć błędów. Zbyt duże lustra mogą przytłoczyć wnętrze łazienki lub podkreślić jego mankamenty, odbijając to, co wolelibyśmy ukryć. Z kolei za małe lustra nie będą wystarczająco funkcjonalne. Kluczem jest dobranie odpowiedniego rozmiaru, który będzie harmonizował z całością aranżacji i spełniał wszystkie nasze potrzeby. Dzięki temu łazienka stanie się nie tylko praktyczna, ale i estetyczna.

