Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024 w Zabrzu

zisiaj zakończył się rok szkolny 2023/2024 w Zabrzu, w ramach którego świadectwa odebrało ponad 15 tysięcy uczniów. Wśród nich znalazło się 10 308 uczniów szkół podstawowych, 775 uczniów szkół branżowych oraz 4 878 uczniów szkół średnich. Uroczystości odbyły się między innymi w I Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Zbigniewa Religi oraz w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, gdzie obecni byli przedstawiciele samorządu z prezydent Agnieszką Rupniewską na czele.

Ceremonie Pełne Uznania i Wzruszeń

Podczas uroczystości w I LO im. prof. Zbigniewa Religi oraz III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi, rozdaniu świadectw towarzyszyły wzruszające występy artystyczne uczniów, które podkreśliły wyjątkowy charakter zakończenia roku szkolnego. Prezydent Agnieszka Rupniewska wręczyła wyróżnienia najzdolniejszym uczniom, co dodało szczególnego prestiżu ceremonii.

Ważne Wydarzenie dla Społeczności Edukacyjnej

Zakończenie roku szkolnego jest nie tylko czasem podsumowań i refleksji, ale również momentem, w którym uczniowie, nauczyciele oraz rodzice mogą wspólnie celebrować osiągnięcia i sukcesy mijającego roku. Wydarzenie to jest istotnym elementem w kalendarzu szkolnym, będącym podsumowaniem ciężkiej pracy i zaangażowania wszystkich zaangażowanych w proces edukacji.

Nowy Rok, Nowe Wyzwania

Przed uczniami teraz zasłużone wakacje, które są czasem odpoczynku i regeneracji przed kolejnym rokiem szkolnym. Dla wielu uczniów, szczególnie absolwentów, zakończenie tego roku szkolnego oznacza także przejście do nowych etapów edukacyjnych i życiowych wyzwań.

Apel do Uczniów i Rodziców

Przedstawiciele samorządu oraz dyrekcja szkół apelują do uczniów, aby ten czas wakacji wykorzystali mądrze, dbając o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Rodzicom przypominają o odpowiedzialnym nadzorze nad dziećmi podczas wakacyjnych aktywności.

Podziękowania dla Nauczycieli

Zakończenie roku szkolnego to także okazja do wyrażenia wdzięczności dla nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem i pasją przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów. Ich praca jest fundamentem sukcesów edukacyjnych, które mogliśmy dziś świętować.

