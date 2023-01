Magistrat Zabrze

Godziny pracy

Sala Obsługi Klienta, ul. Wolności 286 czynne: poniedziałek: 07.30-17.00 od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Punkt Obsługi Klienta, ul. Powstańców Śląskich 5-7 czynne: poniedziałek: 07.30-17.00 od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Punkt Obsługi PONE (Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Zabrze)

Centrum Handlowe M1, ul. Szkubacza 1 czynne: wtorek: 11.00-15.00 środa:10.00-17.00 Kasy Urzędu czynne: poniedziałek: 07.30-17.00 od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Ostatni klienci przyjmowani są 15 minut przed zakończeniem pracy Urzędu.