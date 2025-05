Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:04 pm• Ciekawostki

My Fitness Place Zabrze był jednym z popularnych klubów fitness w mieście, zlokalizowanym w Galerii Zabrze przy ul. Wolności 273. Obiekt oferował szeroką gamę usług, w tym strefy cardio, treningu funkcjonalnego oraz maszyn izotonicznych, zajmując powierzchnię około 2100 m².

Obecnie brak jest oficjalnych informacji potwierdzających, że siłownia jest nieczynna. Natomiast wizytówka w Google jest oznaczona jako miejsce zamknięte na stałe.

Alternatywne siłownie w Zabrzu

Dla osób poszukujących alternatywnych miejsc do ćwiczeń w Zabrzu, dostępnych jest kilka innych klubów fitness oferujących różnorodne usługi:

Smart Gym Zabrze Arena

Zlokalizowany przy ul. Roosevelta 81, Smart Gym to nowoczesny klub fitness czynny 24/7. Oferuje szeroki zakres stref treningowych, w tym cardio, siłową, funkcjonalną oraz zajęcia grupowe.

Just GYM Zabrze

Mieszczący się przy Placu Teatralnym 12, Just GYM to siłownia otwarta całą dobę, oferująca 12 różnych stref treningowych, w tym cardio, funkcjonalną, wolnych ciężarów oraz zajęcia grupowe.

Xtreme Fitness Zabrze

Zlokalizowany przy ul. Wolności 273, Xtreme Fitness oferuje nowoczesny sprzęt, różnorodne strefy treningowe oraz profesjonalną kadrę trenerską.

ReShape Fitness

Położony przy ul. Narutowicza 1, ReShape Fitness to klub oferujący siłownię, zajęcia fitness oraz squash. Skierowany jest zarówno do początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Slim Gym Zabrze

Zlokalizowany przy ul. Roosevelta 20d, Slim Gym to klub fitness przeznaczony wyłącznie dla kobiet, oferujący krótkie, intensywne treningi oraz programy żywieniowe.

Podsumowanie

Choć My Fitness Place Zabrze był popularnym miejscem do ćwiczeń, brak jest oficjalnych informacji potwierdzających jego zamknięcie. Dla osób poszukujących alternatywnych siłowni w Zabrzu, dostępnych jest wiele opcji, takich jak Smart Gym, Just GYM, Xtreme Fitness, ReShape Fitness oraz Slim Gym, oferujących różnorodne usługi dostosowane do różnych potrzeb i preferencji.

