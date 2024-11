Zabrzańska policja zatrzymuje trzech kierowców łamiących sądowe zakazy prowadzenia pojazdów

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:20 pm• Ważne w mieście

W ostatnich dniach funkcjonariusze z Zabrza przeprowadzili skuteczne działania, które doprowadziły do zatrzymania trzech kierowców naruszających sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Jeden z nich dodatkowo prowadził pojazd pod wpływem alkoholu.

Pierwsze zatrzymanie na autostradzie A4

We wtorek, krótko po godzinie 8:00, na autostradzie A4 w Zabrzu, policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach zatrzymali 37-letniego mieszkańca Zabrza kierującego fiatem. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony w 2022 roku przez Sąd Rejonowy w Zabrzu. Dodatkowo, kierowca był w stanie po użyciu alkoholu, co stanowi wykroczenie.

Motocyklista z zakazem na ulicy Roosevelta

Tego samego dnia, o godzinie 17:38, patrol zabrzańskiej drogówki zatrzymał na ulicy Roosevelta 20-letniego mieszkańca Zabrza, który poruszał się motocyklem marki Junak. Mężczyzna od lipca tego roku miał 6-miesięczny zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Kierowca z Katowic zatrzymany na ulicy Matejki

Ostatnie zatrzymanie miało miejsce w środę, krótko po północy. Patrol zabrzańskiej drogówki zatrzymał na ulicy Matejki 22-letniego mieszkańca Katowic, którego zakaz prowadzenia pojazdów obowiązywał do lutego 2025 roku.

Konsekwencje prawne za złamanie sądowego zakazu

Zgodnie z artykułem 244 kodeksu karnego, kierowca popełnia przestępstwo niezastosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, gdy zakaz jest prawomocny, a kierowca mimo to nadal kieruje pojazdem mechanicznym. Od 1 czerwca 2017 roku, po nowelizacji kodeksu karnego, kierowcy łamiący prawomocny zakaz sądowy mogą liczyć się z utratą prawa jazdy na okres od 1 roku do 15 lat. Ponadto, sąd może orzec karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Apel policji do kierowców

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów i respektowanie orzeczeń sądowych. Łamanie zakazów prowadzenia pojazdów stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach i podlega surowym sankcjom prawnym.

źródło: Policja Zabrze

