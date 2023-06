Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo w hali magazynowej

Standardowe działania w hali magazynowej wymagają absorbcji znacznej liczby personelu w jednym czasie. To może powodować różnego rodzaju kolizje, przerwy w działaniu, ale także groźne wypadki. Można jednak zadbać o bezpieczeństwo i komfort w pracy, decydując się na skorzystanie z nowoczesnych technologii. W tam artykule przedstawiamy działanie kilku z nich.

Systemy antykolizyjne – jak działają?

Układ hali magazynowej i rozplanowanie ciągów komunikacyjnych często nie pozwala uniknąć skomplikowanych skrzyżowań czy miejsc z utrudnioną widocznością nie tylko dla kierowcy, ale również osób pieszych, pracujących na przykład przy rozładunku produktów czy dokonujących inwentaryzacji. To z kolei utrudnia pracę, zmusza do wycofywania, hamowania albo kończy się zniszczeniem towaru.

Kolizje z udziałem wózków widłowych prowadzą do poważnych, często nawet śmiertelnych wypadków. Z tego względu przedsiębiorcy chętnie korzystają z nowoczesnych technologii, które ułatwiają prace, podnoszą jej komfort i zapewniają większe bezpieczeństwo. Takim sprawdzonym rozwiązaniem jest między innymi system ostrzegawczy dla pieszych i wózków widłowych czy czerwona strefa bezpieczeństwa. Takie gadżety ostrzegają przed niebezpieczeństwem, ale też pozwalają lepiej zaplanować trasę czy wykonywany manewr cofania czy rozładunku. Jeśli hala wyposażona jest dodatkowo w projektory led wyświetlające znaki ostrzegawcze czy wirtualne linie, to można stworzyć optymalne i bezpieczne warunki do każdej pracy. To wszystko sprawia, że kierowca nawet jeśli ma ograniczoną widoczność, to skręcając w boczną uliczkę, nie zderzy się z innym pojazdem, gdyż na czas zostanie skutecznie ostrzeżony. To zwiększa również bezpieczeństwo osób trzecich, przebywających na terenie hali, dla których świetnym systemem ostrzegawczym będą właśnie wirtualne znaki.

Jakie urządzenia jeszcze montować na hali magazynowej?

Trzeba mieć świadomość, że pracownicy nie zawsze w pełni zwracają uwagę na otoczenie i czyhające zagrożenia. To jeden z tych powodów, dla których o takie detale powinien zatroszczyć się pracodawca. Dlatego, by unikać zderzeń z otwieranymi drzwiami, czy groźnych wypadków z cofającym wózkiem widłowym, warto pomyśleć o takich akcesoriach jak klamka safety handle czy blue spot led. Egzamin zdają także lampy ostrzegawcze do suwnic oraz lasery do wideł.

Innowacyjne urządzenia podnoszą jednak nie tylko poziom bezpieczeństwa, ale mogą przekładać się na lepszą wydajność pracy. Tu sprawdza się na przykład mobilny system przywoławczy wózków widłowych, który pozwala szybciej reagować w razie awarii poszczególnego sprzętu oraz jeszcze lepiej zarządzać całą logistyką w większym magazynie. Tak zintegrowany system pozwala poprawić komunikację w firmie oraz efektywniej zarządzać personelem. Raport o czasie pracy, ale także możliwość szybszego przekazywania poleceń, pozwala eliminować przestoje oraz podejmowanie błędnych decyzji.

Jak zmniejszać ilość wypadków na hali magazynowej?

Do wypadków z udziałem wózków widłowych na halach magazynowych dochodzi niezwykle często. Powodem zwykle jest niewłaściwe – przeceniające swoje umiejętności kierowanie pojazdem, niezwracanie uwagi na zasady bezpieczeństwa, zmęczenie, ale też źle wyznaczone ciągi komunikacyjne. Można jednak temu skutecznie przeciwdziałać, decydując się na dobrej jakości system monitorowania i unikania kolizji. Główny sygnał, który odpowiednio wcześniej ostrzega przed niebezpieczeństwem, wzmaga czujność i wyostrza reakcję. Jeśli system zintegrowany jest z oświetleniem, który na przykład wyznacza linie bezpiecznego parkowania, to chronieni są także piesi, przebywający w pobliżu miejsca parkowania czy strefy rozładunku.

Trzeba także mieć na uwadze, że do wypadków dochodzi często na skutek kolizji dwóch wózków, które poruszając się w halach magazynowych często mają ograniczona widoczność. Jeśli nie słyszą sygnału nadjeżdżającego wózka, mogą zwyczajnie przeciąć mu drogę, przy pokonywaniu zakrętu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest system antykolizyjny, który pozwala płynnie pokonać każdą trasę.

Gdzie można zamówić technologie zwiększające bezpieczeństwo w magazynie?

