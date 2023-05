Najwyższą emeryturę w Polsce wypłaca Zabrzański ZUS

Rekordowa emerytura przekracza 43 tys. zł dla mieszkańca województwa śląskiego

W Polsce przeciętne świadczenie emerytalne wynosi obecnie około 3 tys. zł brutto. Warto zauważyć jednak, że rekordzista z województwa śląskiego może się pochwalić emeryturą aż kilkanaście razy wyższą, bowiem przekracza 43 tys. zł. Osoba o najwyższym świadczeniu w kraju mieszka na terenie Śląska, a świadczenie to wypłaca Oddział ZUS w Zabrzu. Niesamowitym jest fakt, że szczęśliwy emeryt pracował przez prawie 63 lata, kończąc swoją karierę zawodową w wieku 86 lat.

Emerytura wypłacana przez Oddział ZUS w Zabrzu to zdecydowanie najwyższa w kraju. Inne oddziały ZUS w Polsce nie wypłacają świadczeń przekraczających 40 tys. zł. Mimo to, nie brakuje także innych osób z wyjątkowo wysokimi emeryturami, przekraczającymi 15, 20 czy nawet 30 tys. zł. Przykłady takich emerytów to: mieszkaniec Warszawy z emeryturą ponad 36 tys. zł, klient Oddziału ZUS w Poznaniu z emeryturą sięgającą blisko 32 tys. zł, czy kobieta otrzymująca świadczenie z bydgoskiego ZUS w wysokości ponad 30 tys. zł.

Wojewódzkie rekordy emerytalne

Z informacji udzielonej przez Beatę Kopczyńską, regionalną rzeczniczkę prasową w województwie śląskim, wynika, że rekordzista z województwa śląskiego po waloryzacji marcowej otrzymuje emeryturę wynoszącą ponad 43,4 tys. zł. Wypłacane przez Oddział ZUS w Zabrzu świadczenie jest najwyższe zarówno w regionie, jak i w całym kraju. Emeryt ten przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, a za sobą ma ponad 62 lata i 5 miesięcy pracy, bez okresów nieskładkowych, takich jak zwolnienia chorobowe.

świadczenie jest najwyższe zarówno w regionie, jak i w całym kraju. Emeryt ten przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat, a za sobą ma ponad 62 lata i 5 miesięcy pracy, bez okresów nieskładkowych, takich jak zwolnienia chorobowe. Na terenie województwa śląskiego jest wielu emerytów, którzy mogą się pochwalić emeryturami przekraczającymi 20 tys. zł. W Oddziale ZUS w Bielsko-Białej najwyższa emerytura to ponad 20,3 tys. zł i przysługuje kobiecie, która przeszła na emeryturę mając prawie 73 lata oraz 52 lata pracy na swoim koncie.

i przysługuje kobiecie, która przeszła na emeryturę mając prawie 73 lata oraz 52 lata pracy na swoim koncie. W Oddziale ZUS w Chorzowie, najwyższa emerytura wynosi 21,7 tys. zł i przypada na naukowca, który przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat i 6 miesięcy, po 56 latach pracy.

i przypada na naukowca, który przeszedł na emeryturę w wieku 77 lat i 6 miesięcy, po 56 latach pracy. Najwyższa emerytura wypłacana przez Oddzia ł ZUS w Częstochowi e trafia do mężczyzny, który przeszedł na emeryturę w wieku 79 lat, mając na swoim koncie 40 lat pracy. Od 1 marca jego świadczenie wynosi 23,3 tys. zł.

e trafia do mężczyzny, który przeszedł na emeryturę w wieku 79 lat, mając na swoim koncie 40 lat pracy. Od 1 marca jego świadczenie Rekordzista wypłacany przez Oddział ZUS w Rybniku otrzymuje emeryturę w wysokości 22,6 tys. zł. Na emeryturę przeszedł mając 70 lat i 9 miesięcy, pracując jako starszy monter przez 53 lata.

Na emeryturę przeszedł mając 70 lat i 9 miesięcy, pracując jako starszy monter przez 53 lata. W Oddziale ZUS w Sosnowcu najwyższa emerytura wynosi ponad 22 tys. zł i trafia do mężczyzny, który ma za sobą ponad 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 5 lat studiów. Na emeryturę przeszedł w wieku 70 lat i 6 miesięcy

Dłuższa praca się opłaca?

Czym można wyjaśnić wysokość świadczeń dla rekordzistów w emeryturach? Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa w województwie śląskim, podkreśla, że kluczem do sukcesu jest dłuższa praca, która zwiększa szanse na większe świadczenie. Dłuższa praca ma bowiem kilka korzyści, które wpływają na emeryturę.

Przede wszystkim, im dłużej pracujemy przed przejściem na emeryturę, tym więcej odprowadzimy składek. Wraz z kolejnymi latami dochodzą także waloryzacje składek i kapitału początkowego, co sprawia, że podstawa obliczenia emerytury rośnie. Dodatkowo, wysokość zarobków ma bezpośredni wpływ na wysokość składek – im wyższe zarobki, tym wyższe składki, a w konsekwencji wyższa emerytura.

Warto również pamiętać, że późniejsze przejście na emeryturę skutkuje statystycznie mniejszym dalszym trwaniem życia, co oznacza, że podstawę obliczenia emerytury będziemy dzielić przez mniejszą liczbę miesięcy. Efektem tego jest wyższa emerytura.

Podsumowując, przepis na wysoką emeryturę to długoletnia praca, wysokie zarobki i późniejsze przejście na emeryturę. Te czynniki łączą się, tworząc optymalne warunki do osiągnięcia zadowalających świadczeń emerytalnych. Dłuższa praca rzeczywiście się opłaca, jeśli chcemy cieszyć się wyższą emeryturą w przyszłości.

źródło: ZUS