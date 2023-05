Jak wybrać dobrego fizjoterapeutę? Jak szukać specjalisty fizjoterapii w Zabrzu?

W Zabrzu, podobnie jak w innych polskich miastach i miasteczkach, znaleźć można wiele gabinetów, które świadczą usługi w zakresie fizjoterapii. Warto jednak wiedzieć, że nie każda osoba związana z tym zawodem jest profesjonalistą. Podpowiadamy, jak wybrać dobrego fizjoterapeutę, jakie aspekty są najważniejsze podczas szukania fizjoterapii w Zabrzu.

Czym zajmuje się fizjoterapeuta?

Na samym początku warto określić, czym tak właściwie zajmuje się fizjoterapeuta. Jest to osoba, która za pomocą zabiegów fizjoterapeutycznych (np. prądy TENS, elektrostymulacja, prąd galwaniczny, ultradźwięki, pole magnetyczne, laser, krioterapia) oraz ćwiczeń pomaga pacjentom w zwiększeniu sprawności ruchowej i zniwelowaniu bólu. Terapia powinna być dobrana do schorzenia, jak i stanu, kondycji pacjenta. Fizjoterapia w Zabrzu w gabinecie KrupaMed przeprowadzana jest na wiele sposobów. To dobry znak, ponieważ oznacza to, że fizjoterapeuci w tym miejscu mogą pomóc z różnymi schorzeniami, a w razie potrzeby zmodyfikować terapię, tak aby dawała ona lepsze efekty w konkretnym przypadku.

Czy fizjoterapeuta musi skończyć studia?

Fizjoterapeuta to jeden z zawodów medycznych, dlatego aby móc go wykonywać, konieczne jest ukończenie studiów. Zazwyczaj są one pięcioletnie magisterskie jednolite. Specjaliści z zakresu fizjoterapii mogą także ukończyć studia II stopnia na kierunku fizjoterapia i uzyskać tytuł magistra fizjoterapii. Zajęcia prowadzone są najczęściej na uczelniach medycznych oraz w Akademiach Wychowania Fizycznego, zarówno w prywatnych, jak i publicznych. Obecnie nie jest możliwe, aby zostać fizjoterapeutą bez studiów. Przed wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (2015 rok) było to dopuszczalne — do wykonywania zawodu uprawniał tytuł technika fizjoterapii lub technika masażysty, który można było zdobyć po ukończeniu szkoły policealnej.

Kursy dla fizjoterapeutów — ilość czy jakość?

Kursy dla fizjoterapeutów to bardzo ważna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę podczas poszukiwania w Zabrzu specjalisty z zakresu fizjoterapii. W tym zawodzie ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz poszerzanie wiedzy to obowiązek, dzieki któremu można oferować pacjentom coraz to nowsze (i skuteczniejsze) rozwiązania z zakresu redukowania bólu oraz przywracania sprawności. Podobnie jak w innych dziedzinach życia, w tej kwestii także warto postawić przede wszystkim na jakość ukończonych kursów. Powinny być organizowane przez renomowane jednostki. Ponadto należy zaznaczyć, ze niektóre wysokiej klasy szkolenia wymagają od fizjoterapeutów przerwy pomiędzy ich kolejnymi stopniami, dlatego nie sposób zdobyć dużo dyplomów, zwłaszcza na początku kariery.

Jakie cechy wyróżniają dobrego fizjoterapeutę?

Wybierając fizjoterapeutę, bardzo ważne jest nie tylko zwrócenie uwagi na jego kwalifikacje i umiejętności, ale także cechy charakteru. W gabinecie powinniśmy czuć się swobodnie i bezpiecznie. Ważne jest, aby znaleźć ze specjalistą nić porozumienia. Dobrym wyborem będzie fizjoterapeuta: empatyczny, uważny, zaangażowany, elastyczny w działaniu, odpowiedzialny, samodzielny, a także szczery i komunikatywny. Wszystkie te cechy, wraz z umiejętnościami i doświadczeniem sprawiają, że fizjoterapeuta może nazwać się dobrym specjalistą.