Nowe studio Radio Silesia na placu Teatralnym w Zabrzu

Nowe studio w siedzibie przy placu Teatralnym staje się powodem do dumy dla lokalnej rozgłośni muzyczno-informacyjnej, jaką jest Radio Silesia. Od samego początku, kiedy to rozpoczęło swoją działalność o północy 1 lipca 2014 roku na częstotliwości 96,2 FM, Radio Silesia zdobyło uznanie i popularność wśród słuchaczy, a także wśród innych mediów. Nieprzerwanie rozwija swoją ofertę, aby zaspokoić potrzeby swojego zróżnicowanego audytorium.

Radio Silesia to nie tylko lokalna rozgłośnia muzyczno-informacyjna, ale także ścisły partner telewizji TVS. Dzięki temu słuchacze i widzowie mogą cieszyć się wspólnymi pasmami radiowo-telewizyjnymi, co daje im możliwość jeszcze szerszego dostępu do ciekawych treści. W ofercie stacji znajdują się autorskie audycje, takie jak „Muzyczny kącik Damiana Holeckiego”, „Muzyczny koktajl Mariusza Kalagi” czy „Weekend z gwiazdą”. Wielu słuchaczy kocha także „Szlag listę” i „Koncert życzeń”. Zawsze możemy liczyć na wiele atrakcyjnych i unikalnych propozycji, w tym na najlepsze i najświeższe informacje z regionu.

W naszej śląskiej rozgłośni zawsze panuje przyjazna atmosfera. Jestem przekonana, że z nowoczesnym sprzętem warunki pracy będą jeszcze lepsze – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Prezesowi Arkadiuszowi Hołdzie, dyrektorowi radia Wojciechowi Kani oraz wszystkim pracownikom składam serdeczne gratulacje. Dziękuję za dobre informacje oraz działania kulturalne, które realizujecie z myślą o mieszkańcach naszego regionu[…] –Radio Silesia od prawie dekady przyciąga słuchaczy nie tylko świetną rozrywką, najświeższymi doniesieniami z regionu, kraju i ze świata, ale także interesującymi wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz kultywowaniem gwary śląskiej czy tradycji regionalnych – stwierdza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Jestem przekonana, że wciąż będą Państwo umacniać swoją pozycję na rynku medialnym, do czego z pewnością przyczyni się nowoczesna infrastruktura. Z uznaniem śledzę Państwa program, w którym znajduje się miejsce zarówno dla twórczości śląskich wykonawców, jak również ważnych tematów dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Poprzez rzetelność oraz wiarygodność prezentowanych informacji możecie poszczycić się gronem wiernych odbiorców – komentuje prezydent Zabrza.

źródło: UM Zabrze / facebook.com/RadioSilesia