Nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie – jak przebiega?

Rozwód to jedno z najtrudniejszych wydarzeń w życiu człowieka, które niejednokrotnie wiąże się nie tylko z emocjonalnymi przeżyciami, ale także z koniecznością uregulowania kwestii majątkowych. Głównym problemem, z którym borykają się byli małżonkowie, jest nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie. Zdecydowanie nie jest to łatwa sprawa, a często wymaga szczegółowej analizy sytuacji obu stron oraz wsparcia prawnego. Na czym polega nierówny podział majątku i jakie są kryteria, które decydują o tym, czy jeden z małżonków otrzyma więcej, niż drugi? Wyjaśniamy kluczowe aspekty tego procesu.

Czym jest majątek wspólny?

Na początek warto wyjaśnić, czym w ogóle jest majątek wspólny. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa małżonków, o ile nie została zawarta intercyza – umowa małżeńska, która wyłącza wspólność majątkową. Majątek wspólny to wszystkie dobra nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. W skład tego majątku mogą wchodzić nieruchomości, oszczędności, ruchomości, takie jak samochody, czy przedmioty codziennego użytku, a także dochody z pracy zarobkowej każdego z małżonków.

Zasadą w polskim prawie jest równy podział majątku wspólnego. Jednak nie zawsze musi to oznaczać, że każda ze stron otrzyma dokładnie połowę. W pewnych sytuacjach możliwy jest nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie, na przykład wtedy, gdy jedno z małżonków przyczyniło się w znacznie większym stopniu do powiększenia tego majątku, lub gdy dochodziło do marnotrawienia wspólnych środków.

Kiedy możliwy jest nierówny podział majątku wspólnego?

Nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie możliwy jest wtedy, gdy jedno z małżonków złoży w sądzie stosowny wniosek. Sąd rozpatruje taki wniosek, biorąc pod uwagę kilka istotnych czynników. Główne z nich to:

Stopień przyczynienia się do powstania majątku – Sąd ocenia, jakie było zaangażowanie każdego z małżonków w powiększenie majątku. Ocenie podlega zarówno wkład finansowy, jak i osobisty, na przykład w formie prowadzenia gospodarstwa domowego czy wychowywania dzieci. Często zapomina się, że praca w domu również jest istotnym wkładem, który ma wpływ na decyzje sądu. Nierówność w nakładach – Jeżeli jedno z małżonków ponosiło większe koszty utrzymania domu, dokonywało inwestycji, zakładało konta oszczędnościowe, czy dbało o rozwój finansowy rodziny, może to stanowić podstawę do nierównego podziału. Rażąca niewierność czy marnotrawienie majątku – W sytuacji, gdy jedno z małżonków było nieuczciwe finansowo, na przykład ukrywało dochody, trwoniło wspólny majątek na hazard, alkohol czy inne używki, sąd może uznać to za podstawę do nierównego podziału. Zachowanie w trakcie małżeństwa – Styl życia małżonków, ich postępowanie wobec siebie oraz stopień współdziałania w tworzeniu wspólnego majątku również wpływają na decyzję o nierównym podziale.

Procedura podziału majątku

Podział majątku wspólnego może nastąpić na dwa sposoby: na drodze porozumienia małżonków lub w wyniku decyzji sądu. Najlepiej, jeśli byli partnerzy dojdą do porozumienia samodzielnie i wypracują zgodny plan podziału. Jeżeli to nie jest możliwe, ostateczną decyzję podejmie sąd. Wniosek o podział majątku może być złożony już na etapie sprawy rozwodowej lub po jej zakończeniu. Proces sądowy może być długotrwały i kosztowny, dlatego coraz więcej osób stara się o mediacje, aby uniknąć konfliktów w sądzie.

Konkubinat a podział majątku

Warto wspomnieć, że inne zasady obowiązują w przypadku par, które żyły w konkubinacie, czyli związku nieformalnym. Konkubinat a podział majątku to zagadnienie, które różni się od zasad podziału majątku po rozwodzie. W przypadku konkubinatu nie ma wspólności majątkowej, a każda ze stron jest właścicielem tego, co formalnie nabyła. Niemniej jednak istnieje możliwość dochodzenia roszczeń, jeśli jedna ze stron czuje się pokrzywdzona, np. w sytuacji, gdy jeden z partnerów zainwestował w nieruchomość, która formalnie należy tylko do drugiej osoby. W takich przypadkach również warto skorzystać z porady prawnika.

Pozwy frankowe – ochrona interesów finansowych

Oprócz podziału majątku wspólnego po rozwodzie, jednym z ważnych zagadnień finansowych, z którym mierzy się wiele polskich rodzin, są tzw. pozwy frankowe. Problemy z kredytami we frankach szwajcarskich dotknęły tysięcy Polaków, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w tej walucie. Zmienne kursy walut i nieprzewidywalność rynku finansowego sprawiły, że wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Obecnie, wiele osób składa pozwy frankowe, starając się o unieważnienie umów kredytowych lub zmianę warunków spłaty. Sprawy te są skomplikowane i wymagają odpowiedniej wiedzy prawnej, dlatego kluczowe jest, aby korzystać z usług doświadczonych kancelarii prawnych, takich jak mosoroleksiak.pl, które specjalizują się w tego typu sprawach.

Podsumowanie

Nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie to skomplikowana kwestia, która wymaga rzetelnej analizy każdej sytuacji indywidualnie. Sąd bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak stopień zaangażowania w tworzenie majątku, zachowanie małżonków w trakcie trwania małżeństwa oraz ich podejście do kwestii finansowych. Warto pamiętać, że praca domowa i opieka nad dziećmi również mają znaczenie w ocenie sądu. Dla osób żyjących w konkubinacie sytuacja wygląda inaczej – nie obowiązuje wspólność majątkowa, ale istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jeśli sprawy majątkowe są trudne do rozwiązania, zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika, aby zapewnić sobie jak najlepsze rozwiązanie.

