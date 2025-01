Nietoperze poszukiwane

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:50 pm• Ważne w mieście

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zbiera informacje o siedliskach nietoperzy na terenie województwa śląskiego. Prowadzona inwentaryzacja umożliwi przygotowanie działań ochronnych planowanych do realizacji na przełomie 2025 i 2026 roku. Jeśli w Twojej okolicy nietoperze wybrały na schronienie strychy, stare budynki lub obiekty sakralne, zgłoś ich lokalizację do RDOŚ do 28 lutego 2025 r.

Celem zaplanowanych działań jest ochrona siedlisk nietoperzy i ograniczenie uciążliwości dla właścicieli budynków. W zakres planowanych prac wejdą m.in.:

zabezpieczanie miejsc gromadzenia się guana,

usuwanie nagromadzonego guana,

naprawa uszkodzeń stropodachów i innych elementów konstrukcji.

Szczegóły realizacji zostaną określone po oględzinach terenowych i będą zależne od dostępnych środków finansowych.

Przydatne informacje do zgłoszenia:

Lokalizacja budynku (adres, nr działki lub współrzędne geograficzne), Dokumentacja fotograficzna budynku, Typ zasiedlenia (kolonia rozrodcza/schronienie tymczasowe) i liczba nietoperzy, Zgłoszone problemy, np. konieczność zabezpieczenia przed guanem, Dane kontaktowe właściciela lub zarządcy budynku.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl lub zgłaszać za pośrednictwem gminy.

