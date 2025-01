Czy warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie rozwodowej?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:46 pm• Ciekawostki

Małżonkowie, którzy zdecydowali się formalnie zakończyć małżeństwo, nie zawsze rozstają się w dobrych relacjach – źródłem konfliktu może być spór o to, kto przyczynił się do rozpadu małżeństwa, zgromadzony majątek czy wreszcie kwestie opieki nad wspólnymi dziećmi. Jak może pomóc adwokat rozwodowy?

Rozwód – jak przebiega procedura?

Z perspektywy rozwodzących się małżonków rozwód to przede wszystkim emocje. Jednak procedura rozwodowa jest sformalizowana i zaczyna się od przygotowania pozwu rozwodowego. W tej czynności, a precyzując we wskazaniu żądań i ich uzasadnieniu, może pomóc adwokat rozwodowy. Gdy pozew o rozwód jest gotowy, pozostaje tylko złożyć go do sądu. Następne etapy to:

Odpowiedź na pozew rozwodowy. Od odpowiedzi przygotowanej przez drugiego małżonka często zależy to, czy rozwód będzie jedynie formalnością – może on np. nie zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie.

Rozprawa rozwodowa. Gdy sąd wyznaczy termin rozprawy, małżonkowie spotykają się na sali sądowej. Jeżeli małżonkowie osiągnęli porozumienie (np. przez pełnomocników) w kluczowych kwestiach, mogą otrzymać rozwód już na pierwszej rozprawie.

Wyrok rozwodowy. Sąd może (chociaż nie musi) orzekać o winie małżonków. Są też sytuacje, gdy sąd nie udzieli rozwodu. Przesłanki do takiego rozstrzygnięcia może wskazać adwokat, którego specjalizacją są rozwody.

Kompetencje prawnika przydatne przy prowadzeniu sprawy rozwodowej

Prowadzenie spraw rozwodowych nie jest łatwe – adwokat musi wykazać się przede wszystkim empatią, zrozumieniem i cierpliwością. Zdarza się, że rozwód jest naprawdę bolesnym doświadczeniem lub małżonkowie nie mogą porozumieć się choćby w zakresie opieki nad dziećmi. Wówczas też przydaje się wsparcie osoby, która doskonale orientuje się w prawie rodzinnym i jest w stanie reprezentować interesy swojego klienta.

Dobry adwokat rozwodowy potrafi też udzielić wyczerpujących odpowiedzi na pytania klienta. Jest to szczególnie istotne, gdy z góry wiadomo, że rozwód to tylko jeden z etapów rozstania – konieczny będzie jeszcze podział majątku, a rozwodzący się małżonkowie spłacają wspólny kredyt lub jeden z małżonków sprzedał posiadaną nieruchomość i uzyskane w ten sposób środki przeznaczył na zakup wspólnego, większego mieszkania.

Czy adwokat jest potrzebny przy rozwodzie?

Z przepisów nie wynika, aby każdy rozwodzący się małżonek musiał posiadać pełnomocnika – pozew o rozwód można przygotować samodzielnie, również na sali sądowej nie trzeba stawiać się z adwokatem. Jednak wiele osób nieprzypadkowo korzysta z profesjonalnego wsparcia. Pomoc doświadczonego prawnika jest nieoceniona – w ten sposób można rozwiać swoje wątpliwości.

Wyrażenie zgody na rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem winy pociągają za sobą pewne konsekwencje. Adwokat rozwodowy nie tylko wskaże możliwości, ale przede wszystkim wytłumaczy, jakie będą ich skutki. To nieoceniona pomoc – w ten sposób można uchronić się przed kosztownymi błędami.



