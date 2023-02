Numer księgi wieczystej – jak go szybko ustalić?

Przed Tobą wynajem mieszkania? A może szykujesz się do jego kupna? Niezależnie od odpowiedzi, potrzebujesz zerknąć do zapisów księgi wieczystej. W tym artykule dowiesz się, co to za dokument oraz jak do niego zajrzeć.

Z jakim dokumentem warto zapoznać się, gdy chcesz dowiedzieć się więcej o statusie prawnym nieruchomości? Oczywiście, że z księgą wieczystą!

Czym jest księga wieczysta i kiedy warto się z nią zapoznać?

Księga wieczysta jest niczym innym, jak publicznym rejestrem, w którym znajdziesz informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Co istotne, zapisy w niej są jawne, a dostęp bezpłatny, gdy znasz jej numer. Z zapisami księgi wieczystej warto zapoznać przed każdą decyzją związaną z nieruchomością: najmem, kupnem, postępowaniem spadkowym oraz darowizną.

Jakie informacje znajdziesz w księdze wieczystej?

Księga wieczysta składa się z czterech części, w których mieszczą się konkretne informacje dotyczące nieruchomości. Począwszy od lokalizacji nieruchomości, poprzez właściciela, a skończywszy na hipotece.

W dziale I znajdziesz informacje określające daną nieruchomość – np. jej adres, numer działki, numer obrębu ewidencyjnego, metraż, liczbę i rodzaj pomieszczeń, a także wpisy o prawach związanych z własnością nieruchomości.

W dziale II przeczytasz, kto jest właścicielem nieruchomości.

W dziale III sprawdzisz dane odnośnie ewentualnych praw, roszczeń i ograniczeń, które zostały ustanowione na nieruchomości, np. służebność drogi koniecznej, służebność mieszkania, prawo pierwokupu czy służebność przechodu przez działkę.

W dziale IV mieszczą się informacje o ewentualnym zadłużeniu nieruchomości, np. hipotece. Najlepiej jest wtedy, gdy dział ten nie zawiera żadnych wpisów.

Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej jest niezbędny by bezpłatnie i wygodnie zajrzeć do jej środka. Numer księgi wieczystej to 13 znaków, z czego pierwsze cztery znaki to kod Sądu Rejonowego prowadzącego księgę, kolejnych 8 to numer księgi, który jest nadawany zgodnie z repertorium ksiąg w danym sądzie, za to ostatni znak jest cyfrą kontrolną, która zostaje nadana automatycznie. Więcej informacji o numerze księgi wieczystej znajdziesz w artykule https://ksiegi-wieczyste.org/numer-ksiegi-wieczystej/.

Co, jeśli numer księgi wieczystej nie jest znany?

Nie zawsze jednak numer księgi wieczystej jest nam znany. Czy to oznacza, że nie ma możliwości zapoznania się z jej treścią? Oczywiście, że nie! Istnieje kilka rozwiązań.

Można to zrobić drogą urzędową za pośrednictwem Starostwa Powiatowego (wydział Ewidencji Gruntów i Budynków) lub za pośrednictwem Sądu Rejonowego (wydział wieczystoksięgowy). Warto jednak pamiętać, że w tych instytucjach, by uzyskać numer księgi wieczystej, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku, z wykazaniem interesu prawnego do nieruchomości.

Szukasz łatwiejszego, szybszego sposobu i to jeszcze bez konieczności wychodzenia z domu? Możesz skorzystać z płatnego narzędzia – internetowej wyszukiwarki numerów KW. Dzięki niemu znajdziesz numer księgi wieczystej wykorzystując informacje o położeniu geograficznych nieruchomości. Wystarczy podać adres działki lub jej numer.

Księga wieczysta to dokument, do którego warto zaglądać, zawsze wtedy, gdy chcesz dowiedzieć się więcej o statusie prawnym konkretnej nieruchomości. Dzięki przejrzeniu dostępnych w niej zapisów podejmiesz dobrą i świadomą decyzję.