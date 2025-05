zabrze czołgistów

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 10:14 pm• Ciekawostki

Ulica Czołgistów w Zabrzu to niewielka, lecz interesująca ulica, która łączy w sobie kameralny klimat z ciekawą historią. Położona na uboczu od głównych arterii komunikacyjnych, jest cichym miejscem zamieszkania oraz lokalnym świadkiem przemian, jakie zaszły w tej części miasta.

Lokalizacja i charakterystyka ulicy

Ulica Czołgistów znajduje się w dzielnicy Dzielnica Centrum Południe, w południowej części Zabrza. Rozciąga się od skrzyżowania z ul. Ptasiej aż do okolic ul. Jana Matejki. Charakteryzuje ją niska, jednorodzinna zabudowa, która sprawia, że okolica ma typowo mieszkalny i spokojny charakter.

W sąsiedztwie ulicy znajduje się Park im. Powstańców Śląskich, Szkoła Podstawowa Nr 15 im. ks. Jana Dierżona, Cmentarz św. Józefa niewielkie lokale usługowe oraz kilka punktów handlowych, ale dominują przede wszystkim prywatne posesje.

Dlaczego „Czołgistów”? – pochodzenie nazwy

Nazwa ulicy upamiętnia czołgistów, czyli żołnierzy wojsk pancernych, którzy mieli znaczący wkład w działania wojenne na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej oraz później – w czasach powojennych. Wiele ulic w Zabrzu i na całym Śląsku nosi nazwy nawiązujące do historii wojskowości, a ta tradycja została zachowana również tutaj.

Dojazd i komunikacja

Ulica Czołgistów jest dobrze skomunikowana z resztą miasta, choć pozostaje na tyle cicha, że ruch na niej jest niewielki. Mieszkańcy mogą skorzystać z autobusów kursujących, natomiast do głównych węzłów przesiadkowych, takich jak dworzec PKP czy centrum handlowe M1, można dotrzeć w kilka minut samochodem lub rowerem.

Bezpieczeństwo i infrastruktura drogowa

Ulica Czołgistów jest regularnie utrzymywana przez miejskie służby – posiada dobrej jakości nawierzchnię oraz odpowiednie oświetlenie. Niedawno wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h, co znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa, szczególnie ważnego ze względu na dużą liczbę rodzin z dziećmi.

Nieruchomości – jak mieszka się przy Czołgistów?

Domy przy ul. Czołgistów są chętnie kupowane przez osoby ceniące ciszę, a jednocześnie chcące mieć dobry dojazd do centrum Zabrza oraz do Gliwic. W ostatnich latach kilka starszych posesji zostało odnowionych, co jeszcze bardziej poprawiło estetykę ulicy.

