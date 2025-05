Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:53 pm• Ciekawostki

Podróż pociągiem z Zabrza do Katowic to jedno z najpopularniejszych połączeń kolejowych w województwie śląskim. Dzięki częstym kursom i krótkim czasom przejazdu, trasa ta stanowi doskonałą alternatywę dla podróży samochodem czy komunikacją miejską.

Czas przejazdu i częstotliwość połączeń Zabrze – Katowice

Dystans między Zabrzem a Katowicami wynosi około 18,7 km, a średni czas przejazdu pociągiem to około 14–23 minut. Dziennie odbywa się około 29 bezpośrednich połączeń, co zapewnia dużą elastyczność w planowaniu podróży. Pierwszy pociąg wyrusza z Zabrza około godziny 01:15, a ostatni około 23:02.

Przewoźnicy obsługujący trasę PKP Zabrze Katowice

Na trasie Zabrze–Katowice kursują pociągi obsługiwane przez:

PKP Intercity : oferujące szybkie połączenia międzyregionalne.

Koleje Śląskie: regionalny przewoźnik zapewniający częste kursy w obrębie województwa

Gdzie sprawdzić rozkład jazdy PKP Zabrze Katowice?

Aktualne rozkłady jazdy oraz informacje o dostępnych połączeniach można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Portal Pasażera PKP : oficjalna wyszukiwarka połączeń kolejowych w Polsce KOLEO : platforma umożliwiająca sprawdzenie rozkładów jazdy oraz zakup biletów. Koleje Śląskie : strona regionalnego przewoźnika z aktualnymi informacjami o kursach.



Zakup biletów PKP Zabrze Katowice

Bilety na trasę Zabrze–Katowice można nabyć w:

Kasach biletowych : na dworcach kolejowych w Zabrzu i Katowicach.

Automatach biletowych : dostępnych na wielu stacjach.

Online: za pośrednictwem stron takich jak KOLEO, e-podróżnik.pl czy oficjalnej strony PKP Intercity.

Dlaczego warto wybrać pociąg?

Szybkość : krótki czas przejazdu bez korków.

Komfort : możliwość pracy lub odpoczynku podczas podróży.

Ekologia : niższa emisja CO₂ w porównaniu do samochodów.

Ekonomia: konkurencyjne ceny biletów, zwłaszcza przy zakupie z wyprzedzeniem.

Podróż pociągiem z Zabrza do Katowic to wygodna i efektywna opcja dla osób dojeżdżających do pracy, studentów oraz turystów. Dzięki częstym połączeniom i krótkim czasom przejazdu, kolej stanowi atrakcyjną alternatywę dla innych środków transportu.

