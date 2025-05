Urząd miasta Zabrze – odpady komunalne

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:01 pm• Ciekawostki

Gospodarka odpadami komunalnymi w Zabrzu opiera się na zasadach określonych przez Urząd Miejski, który dąży do zapewnienia efektywnego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek przestrzegania ustalonych procedur, w tym składania deklaracji, uiszczania opłat oraz segregacji odpadów.

Deklaracje i opłaty za gospodarowanie odpadami

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów na nieruchomości. W przypadku zmian danych mających wpływ na wysokość opłaty, nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Od 1 października 2024 r. obowiązuje stawka opłaty w wysokości 39,00 zł miesięcznie za osobę. W przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów, stawka podwyższona wynosi 78,00 zł miesięcznie za osobę. Opłatę należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Odbiór odpadów odbywa się w godzinach od 6:00 do 22:00. Mieszkańcy mogą również korzystać z mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (MPSZOK) oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Cmentarnej 19F.

Worki typu BIG-BAG na odpady budowlane i rozbiórkowe

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mają prawo do bezpłatnego odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych w workach typu BIG-BAG. W ciągu 24 miesięcy można otrzymać maksymalnie dwa worki o pojemności 1 m³ każdy. Worki są udostępniane na okres do 14 dni kalendarzowych.

Aby skorzystać z usługi, należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta przy ul. Wolności 270, prowadzonym przez PreZero Service Południe Sp. z o.o. Wniosek o udostępnienie worków można złożyć osobiście w godzinach pracy punktu: poniedziałek, środa, piątek od 7:00 do 15:00 oraz wtorek, czwartek od 9:00 do 17:00.

Segregacja odpadów i dobre praktyki

Mieszkańcy Zabrza są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w podziale na pięć frakcji: papier (pojemnik/worek niebieski), bioodpady (pojemnik brązowy), metale i tworzywa sztuczne (pojemnik/worek żółty), szkło (pojemnik/worek zielony) oraz odpady zmieszane (pojemnik czarny).

Dobre praktyki w zakresie gospodarowania odpadami obejmują m.in. kompostowanie bioodpadów, unikanie palenia śmieci, korzystanie z toreb wielokrotnego użytku oraz zgniatanie opakowań przed ich wyrzuceniem.

Kontakt i dodatkowe informacje

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Zabrzu, w tym deklaracje, opłaty, harmonogramy oraz zasady segregacji, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu: https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/odpady-komunalne/.

W przypadku pytań lub wątpliwości, mieszkańcy mogą kontaktować się z Wydziałem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, telefonicznie pod numerem 32 373 34 80 lub mailowo: sekretariat_gok@um.zabrze.pl.

Dodatkowo, platforma eBOK umożliwia mieszkańcom Zabrza elektroniczne zarządzanie opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz składanie deklaracji online: https://ebok.miastozabrze.pl.

Przestrzeganie zasad gospodarowania odpadami komunalnymi przyczynia się do utrzymania czystości i porządku w mieście oraz ochrony środowiska naturalnego.

