Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Polsce. Jak wypada Zabrze?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:22 pm• Ważne w mieście

Dysproporcje w zarobkach kobiet i mężczyzn nadal stanowią wyzwanie w Polsce, a ich poziom różni się w zależności od regionu. Szczególnie interesujące są dane dotyczące miasta Zabrze, gdzie, mimo że różnice są mniejsze niż w innych częściach kraju, nadal widoczne są nierówności między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn.

Dysproporcje w wynagrodzeniach w Polsce

Analizując wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet w całej Polsce, można zauważyć znaczne dysproporcje, które w niektórych powiatach są bardziej widoczne niż w innych. Istnieją powiaty, w których różnice w zarobkach sięgają nawet 40%. Przykładowo:

Powiat polkowicki to region o największej dysproporcji w zarobkach – mężczyźni zarabiają średnio 12 000,28 zł, podczas gdy kobiety otrzymują 7 196,77 zł. Różnica wynosi aż 4 803,51 zł , co stanowi 40,03% .

to region o największej dysproporcji w zarobkach – mężczyźni zarabiają średnio 12 000,28 zł, podczas gdy kobiety otrzymują 7 196,77 zł. Różnica wynosi aż , co stanowi . W powiecie łęczyńskim mężczyźni otrzymują przeciętnie 9 178,26 zł, a kobiety 6 749,81 zł, co przekłada się na 26,46% różnicy.

Powiaty o najmniejszych dysproporcjach i miejsca, gdzie kobiety zarabiają więcej

Interesujące jest, że istnieje kilka powiatów, gdzie kobiety zarabiają więcej od mężczyzn. Przykłady takich powiatów to:

Powiat węgorzewski – kobiety zarabiają średnio 6 652,76 zł , a mężczyźni 5 725,30 zł , co daje różnicę na korzyść kobiet wynoszącą 16,20% .

– kobiety zarabiają średnio , a mężczyźni , co daje różnicę na korzyść kobiet wynoszącą . Powiat sejneński oraz powiat przemyski również należą do tych, gdzie zarobki kobiet przewyższają wynagrodzenia mężczyzn, odpowiednio o 15,32% i 14,77%.

Wynagrodzenia w Zabrzu – specyfika lokalna

Skupiając się na mieście Zabrze, zauważamy, że także tutaj występuje dysproporcja pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet. Według dostępnych danych:

Średnie wynagrodzenie brutto mężczyzn w Zabrzu wynosi 8 103,47 zł .

w Zabrzu wynosi . Średnie wynagrodzenie brutto kobiet wynosi 7 774,10 zł.

Różnica w zarobkach wynosi 329,37 zł, co oznacza, że kobiety zarabiają o około 4,06% mniej od mężczyzn. Choć nie jest to tak znacząca różnica jak w niektórych innych powiatach, to jednak nadal wskazuje na nierówności płacowe, które warto monitorować i analizować.

Największe dysproporcje – co je powoduje?

Wyniki analizy wskazują na znaczne rozbieżności w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami a mężczyznami, szczególnie w powiatach związanych z przemysłem ciężkim, gdzie dominuje zatrudnienie mężczyzn. Powiat polkowicki i lubiński to doskonałe przykłady – oba regiony mają silnie rozwiniętą gospodarkę górniczą, co przyczynia się do wyższych zarobków dla mężczyzn.

Gdzie kobiety zarabiają więcej – wyjątki od reguły

Z kolei powiaty, w których kobiety zarabiają więcej niż mężczyźni, często charakteryzują się wyższym odsetkiem zatrudnienia kobiet w sektorach usługowych, edukacyjnych, czy ochrony zdrowia, gdzie wynagrodzenia mogą być bardziej wyrównane lub przeważać na korzyść kobiet. W powiecie węgorzewskim różnica ta wynosi 16,20% na korzyść kobiet, co może być wynikiem specyficznej struktury zatrudnienia i różnicy w stanowiskach zajmowanych przez kobiety i mężczyzn.

Wnioski i perspektywy na przyszłość

Dysproporcje w wynagrodzeniach między kobietami a mężczyznami nadal stanowią wyzwanie na rynku pracy w Polsce. Zabrze, podobnie jak wiele innych miast, wykazuje różnice w zarobkach, które mimo że są mniejsze niż w innych regionach, nadal wymagają uwagi i działań na rzecz ich zmniejszenia. Konieczne jest dalsze monitorowanie i wdrażanie polityk równościowych, które pomogą wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Warto zwrócić uwagę na politykę prowadzoną w powiatach, gdzie kobiety zarabiają więcej. Może to być wskazówka, jakie działania mogą wpłynąć na poprawę sytuacji w innych regionach.

źródło danych: GUS

Visited 1 times, 1 visit(s) today