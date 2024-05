Ostrzeżenie o burzach z gradem w Zabrzu: Czego można się spodziewać?

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:09 pm• Ważne w mieście

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydał ostrzeżenie dotyczące możliwości wystąpienia burz z gradem w regionie Zabrza. Prognozy wskazują na gwałtowne zjawiska pogodowe, które mogą wystąpić 29 maja 2024 roku, od godziny 12:00 do 22:00. Burze mogą być miejscami bardzo intensywne, z opadami deszczu od 30 do 40 mm oraz porywami wiatru osiągającymi prędkość do 90 km/h. Lokalnie możliwe są także opady gradu.

W obliczu nadchodzących burz, mieszkańcom zaleca się zabezpieczenie swoich domów oraz mienia. Warto sprawdzić stan dachów, okien oraz innych elementów narażonych na działanie silnego wiatru. Należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni podczas burzy oraz schować wszelkie przedmioty mogące zostać porwane przez wiatr. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach, a w miarę możliwości unikać podróży w czasie najintensywniejszych zjawisk pogodowych.

Visited 13 times, 3 visit(s) today