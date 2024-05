Bezpłatne USG piersi dla mieszkanek Zabrza: Nowa Inicjatywa Zdrowotna

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:18 pm• Ważne w mieście, Zdrowie

Mieszkanki Zabrza mają szansę na bezpłatne badania USG piersi, skierowane do kobiet w wieku 20-49 lat. Akcja ma na celu wczesne wykrywanie zmian nowotworowych, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia raka piersi. Badania będą realizowane w dwóch punktach w Zabrzu: Centrum Ultrasonograficznej Diagnostyki na ul. Jana Łaskiego 3 oraz u Przemysława Beśki na ul. Henryka Jordana 83. Inicjatywa finansowana jest z Budżetu Miasta Zabrze, a zapisy ruszają już od 15 czerwca.

Profilaktyka na Pierwszym Miejscu

Rak piersi jest najczęściej diagnozowaną chorobą nowotworową u kobiet, a jego wczesne wykrycie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. W Polsce co roku diagnozowanych jest ponad 18 tysięcy nowych przypadków, z których około 6 tysięcy kończy się zgonem. Wysoki wskaźnik umieralności wynika głównie z późnego rozpoznania choroby, dlatego regularne badania, takie jak USG i mammografia, są niezwykle istotne.

Warunki Skorzystania z Badania

Kobiety chcące skorzystać z bezpłatnego USG piersi muszą spełniać kilka warunków: wiek od 20 do 49 lat, zamieszkanie w Zabrzu oraz co najmniej roczny odstęp od ostatniego badania USG wykonanego w ramach programu dofinansowanego przez Miasto Zabrze. Badania realizowane są w dwóch placówkach:

Centrum Ultrasonograficznej Diagnostyki , ul. Jana Łaskiego 3, Zabrze – Pawłów. Zapisy pod numerem tel. 698-234-298 w godz. od 9:00 do 18:00.

, ul. Jana Łaskiego 3, Zabrze – Pawłów. Zapisy pod numerem tel. 698-234-298 w godz. od 9:00 do 18:00. Przemysław Beśka, ul. Henryka Jordana 83, Zabrze – Helenka. Zapisy od 15 czerwca pod numerem tel. 797-999-163.

Znaczenie Profilaktyki

Regularne badania profilaktyczne pozwalają na wczesne wykrycie zmian nowotworowych, co daje większe szanse na skuteczne leczenie. USG piersi jest bezpiecznym, nieinwazyjnym badaniem, które może wykryć zmiany w tkance piersiowej, niewidoczne w samobadaniu. Miasto Zabrze, realizując ten program, wspiera zdrowie swoich mieszkanek, zachęcając je do dbania o swoje zdrowie poprzez regularne badania.

Podsumowanie

Inicjatywa bezpłatnych badań USG piersi dla mieszkanek Zabrza to ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości i profilaktyki zdrowotnej. Dzięki wsparciu finansowemu z Budżetu Miasta, program ten jest dostępny dla szerokiego grona kobiet, co może przyczynić się do zmniejszenia liczby zaawansowanych przypadków raka piersi. Regularne badania profilaktyczne są kluczowe dla zdrowia i życia, dlatego warto skorzystać z tej możliwości.

