Przesyłki kurierskie dziś są już tak powszechnym zjawiskiem, że mało kto zastanawia się, jak właściwie działają. W końcu priorytetem jest, by paczka dotarła do odbiorcy na czas. Jeśli jednak jesteś ciekaw, co dzieję się z Twoim nadaniem, ten artykuł będzie bardzo pomocny. Poznaj drogę przesyłki, którą pokonuje, zanim dotrze do Ciebie!

Droga przesyłki, zanim dotrze do odbiorcy – 5 etapów

Kiedy zamawiasz towar w sklepie online albo oczekujesz na doręczenie przesyłki od osoby prywatnej, wyczekujesz ich z niecierpliwością. Zwykle od chwili nadania do doręczenia proces ten zajmuje 1-3 dni robocze. W końcu firmy kurierskie dokładają wszelkich starań, by zapewnić swoim klientom jak najwyższą jakość usług. Jaka jest droga przesyłki, zanim dotrze ona do odbiorcy? Przedstawiamy 5 etapów!

Wybór przewoźnika

Na początku konieczne jest wybranie firmy, która będzie odpowiedzialna za doręczenie przesyłki. W sklepach online wachlarz możliwości bywa ograniczony, ale na rynku funkcjonuje wiele renomowanych firm kurierskich. Nie wiesz, na jaką opcję się zdecydować? Znajdź najtańszego kuriera na platformie wysyłkowej SendIt.

Nadanie przesyłki

Gdy wybrałeś już firmę kurierską i zleciłeś nadanie przesyłki czas na proces nadania. Odbywa się to na wiele sposobów i od Ciebie zależy, który będzie najbardziej dogodny. Sporą popularnością cieszą się przesyłki nadawane w Paczkomatach lub w Punktach Obsługi Paczek (te zlokalizowane są np. w kioskach, sklepach, na stacjach benzynowych). Oczywiście istnieje też możliwość zamówienia kuriera do domu czy firmy – wówczas przesyłkę można nadać w niezwykle wygodny sposób.

Odbiór przesyłki przez kuriera

Na tym etapie przesyłka jest odbierana przez kuriera i w zależności od rodzaju poprzedniego etapu, może on przyjąć przesyłkę spod wskazanego adresu, z Punktu Obsługi Paczek czy z Paczkomatu. Kurier odnotowuje ten etap w systemie, a pod koniec dnia, gdy wykona już wszystkie swoje obowiązki, melduje się z przesyłką w kolejnym etapie.

Transport, sortownie

Tutaj następuje wiele różnic pomiędzy usługami firm kurierskich, bowiem proces ten uzależniony jest od logistyki przewoźnika, ale też np. drogi, jaką ma pokonać przesyłka. Najczęściej po tym jak kurierzy odbiorą paczkę, doręczane są one do pobliskich sortowni samochodem liniowym. Tam przesyłki są przydzielane do odpowiednich transportów i w określonym czasie wyruszają w drogę do konkretnych oddziałów. W przypadku, gdy adres doręczenia znajduje się w rejonie sortowni, przesyłka najpewniej zdąży szybciej powędrować do odbiorcy, np. w kolejnym dniu roboczym.

Doręczenie przesyłki

Ostatnim etapem jest doręczenie przesyłki. Odpowiadają za to kurierzy, którzy w określonym czasie zajmują się dystrybucją paczek do klientów. Godziny pracy kurierów bywają różne, stąd też warto sprawdzić, jak pracuje dany przewoźnik. Klienci na tym etapie często otrzymują stosowne powiadomienie o próbie doręczenia przesyłki. Podobnie, jak w przypadku nadań, doręczenie może odbyć się pod wskazanym adresem, do Paczkomatu lub do Punktu Obsługi Paczek – w zależności od wybranej opcji. Niektórzy przewoźnicy oferują odbiorcom funkcję przekierowania przesyłki.