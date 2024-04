Prawidłowa dezynfekcja skóry przed zabiegiem kosmetycznym – jak zrobić to profesjonalnie?

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:41 pm• Ciekawostki

Dokładne oczyszczenie skóry za pomocą środków opartych na roztworach alkoholowych to podstawa każdego zabiegu kosmetycznego. Sprawdź, jakie zasady zapewniają pacjentom bezpieczeństwo w gabinetach i jakich preparatów do dezynfekcji użyć.

Bezpieczeństwo chronione prawnie

Dezynfekcja skóry przed zabiegami kosmetycznymi, a także dbałość m.in. o sterylność używanych narzędzi, to tak naprawdę wymóg prawny. Wprowadziła go ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Opracowane w tym akcie prawnym zasady chronią zdrowie pacjentów gabinetów kosmetycznych.

Wiele zabiegów wykonywanych w gabinetach kosmetycznych w mniejszym lub większym stopniu przerywa ciągłość skóry pacjenta. Nawet taki nieszkodliwy mikrouraz może dać przystęp do tkanek wewnętrznych szkodliwym drobnoustrojom – bakteriom, wirusom czy grzybom. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni skóry – dokładna dezynfekcja, czyli zniszczenie lub unieszkodliwienie patogenów.

Preparaty do dezynfekcji skóry

W specjalistycznych sklepach kosmetologicznych dostępne są różne preparaty do dezynfekcji powierzchni skóry. Występują w formie żelów, płynów i sprayów. Każdy z nich jest wodnym roztworem alkoholu etylowego. Przeznaczone do odkażania miejsc zabiegowych, mogą być z powodzeniem używane nawet do ran i innych form przerwania ciągłości naskórka.

Oczywiście dezynfekcja w gabinecie kosmetycznym to nie tylko oczyszczanie skóry przed zabiegiem. To też dokładne mycie rąk specjalnymi preparatami czy też odkażanie narzędzi i powierzchni. Zakup wszystkich potrzebnych produktów w jednym, specjalistycznym sklepie to oszczędność czasu i pieniędzy oraz gwarancja profesjonalizmu wybranych preparatów.

Jak używać preparatu do dezynfekcji?

Oczyszczanie skóry pacjenta musi być przeprowadzone dokładnie, dlatego przed użyciem jakiegokolwiek produktu należy przeczytać instrukcję. Procedura zwykle jest podobna: na początku preparat w zalecanej ilości należy nałożyć na nieuszkodzoną powierzchnię skóry i pozostawić do wyschnięcia.

Podczas aplikacji preparatu do dezynfekcji skóry trzeba zwrócić uwagę na miejsca trudno dostępne i takie o zwiększonej ilości gruczołów łojowych. W takich obszarach penetracja środka do odkażania jest utrudniona, dlatego wymaga od specjalisty większej precyzji.

Gdzie kupować preparaty do dezynfekcji kosmetycznej?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych produktów do odkażania skóry. Znajdziesz je praktycznie w każdej drogerii. Jednak w przypadku zabiegów kosmetycznych konieczne jest zastosowanie specjalistycznych preparatów dedykowanych właśnie salonom kosmetycznym. Z tego względu warto ich szukać w profesjonalnych sklepach branżowych – stacjonarnych lub internetowych.

Wykorzystanie profesjonalnych, wysokiej klasy środków do dezynfekcji zapewni komfortową i bezpieczną pracę specjalistom gabinetu kosmetycznego, a pacjentom – pewność wykonania zabiegu zgodnie z najwyższymi standardami jakości i higieny.

