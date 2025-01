Prezydent miasta Zabrze – Agnieszka Rupniewska

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:40 pm• Ciekawostki

Zabrze to miasto o wyjątkowej tradycji, od lat przyciągające ludzi energicznych i pełnych pasji. W ostatnich latach przechodziło liczne przemiany, które miały na celu poprawę warunków życia mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu specyfiki regionu. Na czele tych zmian stoi Agnieszka Rupniewska – Prezydent Miasta, którą mieszkańcy obdarzyli dużym zaufaniem. Jej historia, dotychczasowa działalność oraz plany rozwojowe Zabrza stanowią doskonały przykład nowoczesnego podejścia do zarządzania samorządem. Niniejszy artykuł prezentuje sylwetkę Prezydent Zabrza wraz z najważniejszymi informacjami o jej sukcesach i aktywnościach, przybliżając jednocześnie kontekst lokalnego samorządu.

Biografia i kariera – Agnieszka Rupniewska

Agnieszka Małgorzata Rupniewska (ur. 17 marca 1986 w Gliwicach) to obecna Prezydent Miasta Zabrze.

Jest najmłodszą osobą piastującą ten urząd w województwie śląskim.

Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ukończyła także studia podyplomowe MBA, co zapewniło jej silne kompetencje menedżerskie.

Wychowała się w Zabrzu i do dziś pozostaje mocno związana z tym miastem.

Wcześniej pracowała w zabrzańskim urzędzie, a następnie w sektorze prywatnym.

Zarządzała spółkami z branży przemysłowej, gdzie pełniła funkcję prezesa zarządu i głównego specjalisty do spraw prawnych.

W lokalnej polityce zaistniała jako przewodnicząca lokalnych struktur Federacji Młodych Socjaldemokratów.

Przez pewien czas należała do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, startując w wyborach do sejmiku i do Sejmu.

Od 2018 roku zasiadała w Radzie Miasta Zabrze jako radna i przewodnicząca klubu radnych KO–Nowe Zabrze.

W wyborach prezydenckich w 2024 roku, przy rekomendacji Koalicji Obywatelskiej, zdobyła ponad 58% głosów w drugiej turze, pokonując Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Zaprzysiężenie na urząd Prezydenta Zabrza odbyło się 7 maja 2024 roku.

W opinii wielu zabrzan to kobieta pełna determinacji, która w trakcie swojej pracy w radzie miasta złożyła ponad 200 zapytań i wniosków, odnoszących się do około 650 spraw poruszanych przez mieszkańców.

Wcześniej, w wyborach w 2018 roku, w drugiej turze nieznacznie przegrała z Małgorzatą Mańką-Szulik.

Różnica wyniosła wtedy 1471 głosów, co pokazuje, jak wyrównana była wówczas rywalizacja.

Po tej porażce wytrwała w działalności na rzecz Zabrza i w kolejnych latach budowała zaplecze społeczne.

Główne zadania Prezydenta

Agnieszka Rupniewska realizuje obowiązki wynikające z przepisów ustrojowych samorządu terytorialnego.

Do jej zadań należy przede wszystkim reprezentowanie miasta na zewnątrz, podpisywanie uchwał Rady Miasta, inicjowanie projektów uchwał i czuwanie nad ich wykonaniem.

Istotne jest także odpowiedzialne gospodarowanie budżetem, który przy racjonalnym wydatkowaniu pozwala na prawdziwą modernizację i kompleksowe remonty.

Prezydent nadzoruje realizację strategii rozwoju Zabrza.

Jej plan działania uwzględnia dbałość o infrastrukturę, wsparcie przedsiębiorców i rozwój społeczny.

W obrębie kompetencji prezydenta leży też analiza zadłużenia miejskiego, usprawnianie zarządzania spółkami komunalnymi i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Poza tym prowadzi bieżący dialog z mieszkańcami, włączając ich w proces podejmowania ważnych dla miasta decyzji poprzez realne konsultacje społeczne i częste spotkania w dzielnicach.

Wydziały i komórki organizacyjne

Prezydent Miasta Zabrze Agnieszka Rupniewska nadzoruje następujące wydziały oraz samodzielne komórki organizacyjne:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli – odpowiada za przeprowadzanie audytów i kontroli wewnętrznych, badając efektywność funkcjonowania urzędu i podległych mu instytucji. Dba o przejrzystość finansową oraz zgodność z prawem wszystkich podejmowanych działań.

– odpowiada za przeprowadzanie audytów i kontroli wewnętrznych, badając efektywność funkcjonowania urzędu i podległych mu instytucji. Dba o przejrzystość finansową oraz zgodność z prawem wszystkich podejmowanych działań. Wydział Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji – wspiera Prezydenta w obszarze zagadnień prawnych, doradza w zakresie przepisów, a także czuwa nad ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji przetwarzanych w miejskich zasobach.

Dodatkowo Prezydent Zabrza sprawuje nadzór nad zadaniami powierzonymi Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnikowi ds. ISO, Inspektorowi Ochrony Danych oraz Pełnomocnikowi ds. Kontrolingu.

Te funkcje stanowią istotne ogniwo w zarządzaniu strategicznym, pomagając w osiąganiu spójności i wysokiej jakości usług świadczonych przez urząd.

Cele i plany rozwoju Zabrza

Prezydent Agnieszka Rupniewska podkreśla, że priorytetem jest zrównoważony rozwój miasta w perspektywie co najmniej dziesięciu lat.

Jej długofalowy plan zakłada kompleksowe remonty dróg, gruntowne modernizacje budynków komunalnych i wprowadzenie innowacyjnych technologii, takich jak inteligentne systemy transportowe, automatyzacja oświetlenia czy wykorzystanie dronów do miejskiego monitoringu.

W perspektywie gospodarczej Agnieszka Rupniewska stawia na wspieranie przedsiębiorców.

Rozważa efektywne wykorzystanie Centrum Obsługi Inwestora, gdzie dostępne będą informacje o możliwościach prowadzenia działalności w Zabrzu.

Ma to przełożyć się na nowe miejsca pracy oraz większe wpływy do budżetu.

Istotnym elementem strategii jest też odpowiedzialna polityka promocyjna.

Dlatego w planach są kampanie wspierające lokalne firmy, co ma zachęcać je do inwestowania na terenie miasta.

Prezydent koncentruje się także na reformie spółek miejskich.

Wielomilionowe zadłużenia podlegających Zabrzu jednostek hamują rozwój, więc w jej wizji niezbędny jest gruntowny audyt.

Istotne jest ustalenie roli każdej spółki i racjonalne zarządzanie środkami publicznymi.

Taka transparentność wzmacnia zaufanie mieszkańców do samorządu.

Aktywność samorządowa

Agnieszka Rupniewska intensywnie włącza się w życie miasta.

W trakcie swojej pracy w Radzie Miasta złożyła ponad 200 zapytań i wniosków, odnoszących się do prawie 650 kwestii poruszanych przez zabrzan.

Zwraca uwagę na realne problemy – od dziur w drogach po kwestie związane z edukacją i ochroną środowiska.

W jej podejściu kluczowe znaczenie ma dialog z mieszkańcami.

Prezydent wspiera inicjatywy z obszaru polityki społecznej, walcząc z wykluczeniem, biedą i bezdomnością.

Zachęca do czynnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych, wskazując, że to najlepsza metoda na dopasowanie decyzji władz do potrzeb obywateli.

Jej styl zarządzania jest ściśle związany z przejrzystością i otwartością – ceni spotkania w terenie, gdzie może na bieżąco rozwiązywać zgłaszane przez zabrzan problemy.

Stowarzyszenie Nowe Zabrze

Od lat Prezydent Rupniewska związana jest ze Stowarzyszeniem Nowe Zabrze.

Jego główną ideą jest przekształcenie Zabrza w miasto przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Stowarzyszenie zasłynęło kilkoma ważnymi akcjami, takimi jak #ZbiórkiŻywności, #WigilieDlaPotrzebujących czy #Jadłodzielnie.

Dzięki tym inicjatywom mniej osób cierpi z powodu niedostatku, a żywność, która mogłaby się zmarnować, trafia do lodówek społecznych.

Ważną częścią aktywności jest też projekt #ZakorzeńSięWZabrzu, nastawiony na sadzenie drzew i tworzenie zielonych stref.

Ma on wpłynąć na poprawę jakości życia i zdrowia w regionie.

Stowarzyszenie organizuje też #DniDzieckaDlaDzieciwSzpitalach, umilając najmłodszym pacjentom pobyt w placówkach medycznych.

Takie bezpośrednie formy wsparcia integrują lokalną społeczność i sprawiają, że Zabrze staje się miejscem otwartym na ludzi i różnorodne inicjatywy.

Dane kontaktowe

Prezydent Miasta Zabrze

Agnieszka Rupniewska

ul. prof. Zbigniewa Religi 1

41-800 Zabrze, pok. 107

Telefon: +48 32 373 34 16

Fax: +48 32 271 08 18

E-mail: prezydent@um.zabrze.pl

Urząd w liczbach

Według najnowszych danych łączny dług spółek miejskich to 220 mln zł, natomiast zadłużenie Zabrza sięga 745 mln zł.

Rupniewska zapowiada przejrzyste zarządzanie budżetem i dokładną analizę wszystkich wydatków.

Zwraca uwagę na ograniczenie nakładów na zbędną promocję, skupienie się zaś na działaniach realnie wspierających rozwój miasta.

Racjonalne gospodarowanie obejmuje również obszar inwestycji w nowoczesne technologie.

Prezydent argumentuje, że inteligentne oświetlenie, wydajny system transportowy czy drony pełniące funkcje monitorujące mogą przynieść miastu wymierne oszczędności – nawet do 30% w kontekście kosztów oświetlenia.

Ważne znaczenie ma także kontrola jakości inwestycji w infrastrukturę drogową, by uniknąć późniejszych, kosztownych poprawek.

Historia stanowiska prezydenta

Zabrze ma długą tradycję samorządową, sięgającą czasów nadburmistrzów i starostów powiatu zabrskiego.

Wśród osób piastujących ten urząd na przestrzeni lat znaleźli się m.in. Paweł Dubiel, Roman Urbańczyk, Jerzy Gołubowicz oraz Małgorzata Mańka-Szulik.

Ta ostatnia pełniła funkcję prezydenta od 2006 roku, wygrywając cztery kolejne wybory.

Agnieszka Rupniewska przejęła stery miasta w 2024 roku, zapisując się w dziejach Zabrza jako najmłodsza prezydent w jego historii od czasu Romana Urbańczyka.

Jej dążenie do zmian i otwartość na mieszkańców stanowią dziś istotny element kształtowania nowej jakości lokalnego samorządu.

Stanowisko Prezydenta Miasta Zabrze to kontynuacja tradycji, w której priorytetem są potrzeby lokalnej społeczności i rozwój gospodarczy regionu.

W poprzednich dekadach władze Zabrza przeprowadziły liczne reformy, które w różny sposób wpłynęły na poprawę jakości życia.

Obecna prezydent, Agnieszka Rupniewska, obiecuje kontynuację pozytywnych praktyk, jednocześnie wprowadzając nowatorskie rozwiązania, oparte na doświadczeniu zdobytym zarówno w samorządzie, jak i w sektorze prywatnym.

