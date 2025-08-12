Przebudowa ulicy Chrobrego w Zabrzu – umowa podpisana, prace ruszą jeszcze w sierpniu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:23 pm• Ważne w mieście

Miasto Zabrze podpisało umowę na długo oczekiwaną przebudowę ulicy Chrobrego w dzielnicy Biskupice. Inwestycja, której realizację powierzono gliwickiemu Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów S.A., obejmie m.in. wymianę nawierzchni, modernizację chodników, budowę pasa postojowego oraz montaż nowoczesnego oświetlenia LED. Całość prac potrwa 9 miesięcy, a zakończenie przewidziano na maj 2026 roku.

Nowy etap w modernizacji infrastruktury Zabrza

Przebudowa ul. Chrobrego to kolejny krok w długofalowym planie modernizacji miejskich dróg w Zabrzu. Decyzja o wyborze wykonawcy uprawomocniła się 4 sierpnia 2025 r., a formalne podpisanie umów – zarówno na roboty budowlane, jak i na nadzór inwestorski – nastąpi 12 sierpnia. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Biskupic zyskają bezpieczniejszą, wygodniejszą i estetyczną przestrzeń komunikacyjną.

Zakres prac – co się zmieni na ul. Chrobrego?

Planowane roboty obejmują pełen pakiet działań infrastrukturalnych:

Budowę nowej nawierzchni jezdni o długości 342 metrów, co pozwoli na wyeliminowanie dotychczasowych ubytków i poprawę komfortu jazdy.

Budowę pasa postojowego , który ułatwi parkowanie mieszkańcom oraz ograniczy nielegalne zatrzymywanie się na chodnikach.

Przebudowę chodników i zjazdów , dostosowanych do potrzeb pieszych, rowerzystów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Modernizację kanalizacji deszczowej , która zwiększy wydajność odprowadzania wód opadowych, minimalizując ryzyko podtopień.

Montaż oświetlenia ulicznego LED , gwarantującego lepszą widoczność i niższe koszty eksploatacji.

Korektę przejść dla pieszych , co ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Nasadzenia rekompensacyjne , które poprawią estetykę okolicy po zakończeniu prac.

Wykonanie docelowej organizacji ruchu, dostosowanej do nowej infrastruktury.

Koszty i źródła finansowania

Całkowita wartość umowy na roboty budowlane wynosi 2 976 073,06 zł brutto. Projekt uzyskał znaczące wsparcie finansowe – 1 168 184,00 zł pochodzi z Funduszu Odporności, jako dotacja celowa przyznana przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Resztę kosztów pokryje budżet miasta Zabrze.

Nadzór inwestorski nad przebudową powierzono firmie Śląski Instytut Budowlany A. Kasper Spółka komandytowa z Gliwic. Wartość tego zadania to 105 300,05 zł brutto, w całości sfinansowana ze środków miejskich.

Terminy realizacji – prace zakończą się wiosną 2026 r.

Według harmonogramu wykonawca ma 9 miesięcy od podpisania umowy na realizację inwestycji. Oznacza to, że roboty powinny rozpocząć się jeszcze w sierpniu 2025 r., a ich zakończenie planowane jest na maj 2026 r..

W tym czasie mieszkańcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym, jednak miasto zapewnia, że organizacja prac zostanie zaplanowana w sposób minimalizujący niedogodności.

Znaczenie inwestycji dla dzielnicy Biskupice

Ulica Chrobrego to ważna arteria komunikacyjna w Biskupicach, łącząca lokalne osiedla i pełniąca istotną rolę w układzie drogowym dzielnicy. Jej obecny stan techniczny wymagał pilnej modernizacji – nawierzchnia była miejscami zniszczona, brakowało bezpiecznych miejsc postojowych, a oświetlenie nie spełniało współczesnych standardów.

Po zakończeniu przebudowy mieszkańcy zyskają:

wyższy poziom bezpieczeństwa – dzięki nowym przejściom dla pieszych i lepszemu oświetleniu,

większy komfort poruszania się – równa nawierzchnia i wyremontowane chodniki,

lepszą estetykę otoczenia – nowe nasadzenia i nowoczesne elementy infrastruktury.

Modernizacja dróg – priorytet władz miasta

Inwestycja na ul. Chrobrego wpisuje się w szerszy program modernizacji ulic w Zabrzu. W ostatnich latach przeprowadzono m.in. prace na ul. Wolności, 3 Maja i Paderewskiego. Jak podkreślają władze miasta, modernizacja infrastruktury drogowej jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Zabrza, mającej na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Głos mieszkańców

Choć w trakcie robót mogą pojawić się niedogodności, mieszkańcy Biskupic podchodzą do inwestycji z nadzieją. W lokalnych mediach i w mediach społecznościowych pojawiają się głosy poparcia, wskazujące na konieczność modernizacji ulicy. Część mieszkańców zwraca uwagę, że poprawa stanu chodników i montaż nowego oświetlenia będą szczególnie ważne dla bezpieczeństwa dzieci oraz osób starszych.

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Chrobrego w Zabrzu to dobra wiadomość dla mieszkańców Biskupic i wszystkich użytkowników tej drogi. Inwestycja o wartości blisko 3 mln zł, dofinansowana z Funduszu Odporności, ma nie tylko poprawić komfort jazdy, ale też zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Dzięki kompleksowemu zakresowi prac oraz nowoczesnym rozwiązaniom, ul. Chrobrego już wiosną 2026 roku stanie się wizytówką dzielnicy.

źródło: UM Zabrze

