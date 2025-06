Rekordowe wsparcie z KPO: Zabrze wśród beneficjentów ogólnopolskiego programu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:03 pm• Ważne w mieście

23,6 mln zł – inwestycja w przyszłość miasta

Zabrze znalazło się w gronie miast, które otrzymały znaczne wsparcie finansowe w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Kwota 23,6 mln zł została przekazana Zabrzańskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji (ZPWiK) przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący funkcję operatora programu.

To największy w ostatnich latach zastrzyk środków zewnętrznych przeznaczony wyłącznie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Zabrzu. Jak podkreślają przedstawiciele ZPWiK, wsparcie to jest nie tylko refinansowaniem już rozpoczętych działań, ale także motorem kolejnych inwestycji, które mają fundamentalne znaczenie dla miejskiej gospodarki komunalnej.

Co zostanie sfinansowane? Przegląd kluczowych projektów

Inwestycje obejmą wodociągi, kanalizację i oczyszczalnie

Środki z KPO zostaną przeznaczone na trzy główne obszary działań:

1. Uporządkowanie gospodarki wodociągowej

ZPWiK planuje modernizację istniejącej infrastruktury wodociągowej – m.in. przebudowę starych rurociągów oraz budowę nowych odcinków sieci, szczególnie na terenach, gdzie dotąd brakowało dostępu do wody z miejskiego systemu.

2. Modernizacja gospodarki ściekowej

Kolejnym ważnym celem jest budowa kanalizacji sanitarnej, studni kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków. To kluczowe działania dla poprawy czystości wód gruntowych, ochrony środowiska i zdrowia publicznego.

3. Unowocześnienie oczyszczalni i przepompowni

Najbardziej zaawansowaną technologicznie częścią inwestycji będzie wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w istniejących oczyszczalniach ścieków. ZPWiK planuje m.in. montaż biofiltrów, wirówek oraz instalacji do produkcji i odzysku biogazu, co może również przyczynić się do zwiększenia energetycznej samowystarczalności spółki.

Stabilizacja finansowa ZPWiK po trudnym 2023 roku

Wsparcie z KPO jako impuls do dalszego rozwoju

Rok 2023 był dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wyjątkowo trudny – spółka zmagała się z rosnącymi kosztami energii, inflacją oraz spadkiem inwestycji. Jednak już w 2024 roku udało się odwrócić negatywny trend – ZPWiK odnotowało dodatni wynik finansowy, co świadczy o skuteczności podjętych działań restrukturyzacyjnych i zarządczych.

Pozyskane 23,6 mln zł z KPO to nie tylko dofinansowanie bieżących inwestycji, ale również strategiczne zabezpieczenie przyszłości spółki, umożliwiające lepsze wykorzystanie potencjału kadry technicznej, a także rozwój i utrzymanie nowoczesnych technologii oczyszczania i przesyłu wody.

Korzyści dla mieszkańców: czysta woda, niezawodna sieć i nowoczesna technologia

Mniej awarii, większy komfort, wyższe standardy

Inwestycje ZPWiK finansowane z KPO przyniosą realne korzyści dla mieszkańców Zabrza:

Poprawa jakości wody dostarczanej do domów i przedsiębiorstw,

Redukcja ryzyka awarii sieci , dzięki wymianie przestarzałych instalacji,

Zwiększenie dostępności usług komunalnych w dzielnicach dotąd słabiej skanalizowanych,

Ochrona środowiska naturalnego , dzięki lepszym systemom oczyszczania ścieków,

Zwiększenie efektywności energetycznej całego systemu dzięki odzyskowi energii z biogazu.

W praktyce oznacza to bardziej niezawodną, czystszą i tańszą w długim okresie eksploatację miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zabrze jako przykład odpowiedzialnego wykorzystania funduszy unijnych

Infrastruktura wodna priorytetem miejskich strategii

Zabrze od lat inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną – najpierw przy wsparciu funduszy europejskich, teraz z wykorzystaniem środków KPO. Władze miasta i kierownictwo ZPWiK podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo wodne miasta, zrównoważony rozwój oraz zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu usług komunalnych.

W dobie zmian klimatycznych i rosnących potrzeb wodno-sanitarno-ekologicznych, inwestycje te są nie tylko konieczne, ale i długofalowo opłacalne – społecznie, ekologicznie i ekonomicznie.

źródło: um zabrze

